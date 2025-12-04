“Está concretada”, aseguran que el DIM vendió a una de sus joyas al AC Milan de Italia

Juan Arizala, uno de los jugadores con más proyección del fútbol colombiano, ya fue transferido desde Deportivo Independiente Medellín al fútbol europeo, puntualmente al AC Milan de Italia, de acuerdo con versiones de prensa que revelaron detalles del movimiento.

Fue el periodista Mariano Olsen, especializado en el tema de fichajes, el que anticipó que ya se concretó el traspaso del jugador, que actúa por la banda izquierda, que llegaría al conjunto italiano por 5 años y con un costo cercano a los 3 millones de euros.

Vea acá: Equipo del FPC pediría cupo del Pereira por escritorio para evitar dejar la Liga con 19 clubes

“CONFIRMADA VENTA HISTÓRICA: La transferencia de JUAN ARIZALA (20) de @DIM_Oficial al @acmilan está concretada en un monto cercano a los 3 millones de euros. El club colombiano se queda con un porcentaje a futuro. El contrato se firmará por 5 años. Gran venta del equipo Poderoso”, reseñó Olsen.

Arizala ha venido ganando espacio en el FPC en donde este semestre ha actuado en 13 partidos por Liga con el Poderoso, además de haber jugado el Mundial sub-20 con la Selección Colombia en donde jugó 7 encuentros, todos ellos como titular.

De momento, ninguno de los equipos involucrados ha confirmado la transferencia y también se desconoce si Juan Arizala jugaría directamente en Milan o sería cedido mientras se adapta al fútbol de Europa.