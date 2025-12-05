Carlos Antonio Vélez reveló los tres rivales que podrían eliminar a la Selección Colombia del Mundial

La ciudad de New York, Estados Unidos, recibió este viernes 5 de diciembre el sorteo de la Copa Mundial 2026, competición que tendrá su partido inicial el próximo 11 de julio; y en la que Colombia se enfrentará contra un grande del viejo continente, Portugal. Tras la elección del grupo de la ‘sele’, el comentarista deportivo, Carlos Antonio Vélez, hizo un contundente análisis, y de paso dejó una gran revelación: los tres equipos por los que rezó para que los cafeteros no enfrentaran.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo quedaron en un grupo, que, para muchos, puede resultar un camino fácil para pasar más allá de la fase de grupos, ya que no solo se verán las caras con ‘El Bicho’, Cristiano Ronaldo; también con Uzbekistán, y el ganador del repechaje entre Congo, Jamaica o Nueva Celedonia.

Sorteo Mundial Colombia

Aunque aún no se han definido las sedes en las que la Selección Colombia jugará, son varias las opciones que se han ido barajando y de las que se conocerá la decisión final el 6 de septiembre; por lo que se podrían disputar partidos en Estados Unidos, (Houston Stadium, Miami Stadium, Atlanta Stadium); o en México (Estadio Azteca de Ciudad de México o Estadio de Guadalajara).

Tras el sorteo y conocer lo que se le viene encima a los cafeteros, Carlos Antonio Vélez emitió su editorial en Win Sports, en la que afirmó: “Los grupos quedaron así por algo relacionado con el negocio del futbol, tú no puedes sacrificar en cuartos o dieciseisavos a una presa grande. (...) No hay ningún grupo de la muerte, pero algo se van a inventar. (...) Cuando estaba viendo el sorteo, estaba haciendo mucha fuerza para que no nos tocara con Noruega, Turquía e Italia”, afirmó Vélez

“En el caso de Colombia y el rival del repechaje, Nueva Caledonia no es del mismo nivel, les clavan ocho siempre; entonces va a estar entre República del Congo y Jamaica. Ojo con Uzbekistán, vamos a respetar los rivales, ese equipo perdió con Uruguay un amistoso 2-1 y los tenía en el cuello; tiene jugadores en Europa; y su base Sub-20 hizo un Mundial extraordinario”, añadió.