“El país merece a los gobernantes que tiene”, a Carlos Antonio Vélez no le gusta ni cinco la intención de voto en las encuestas

Carlos Antonio Vélez, que suele tener apuntes políticos en medio de su programa deportivo, arrancó su primer programa del mes de diciembre indignado por los resultados de una encuesta sobre intención electoral de cara a la presidencia que mostró a Iván Cepeda en punta, por lo que sentenció que es “uno peor que el que hay”.

La más reciente encuesta de Invamer sobre intención electoral presentó sus resultados en la noche del 30 de noviembre y sorprendió con los posibles escenarios electorales que se empiezan a esgrimir en las mentes de los votantes.

La encuesta, contratada por Blu Radio y Caracol TV y con una muestra de 3.800 personas, arrojó un resultado que ya venían mostrando otros sondeos: Iván Cepeda ganaría la presidencia de Colombia.

El candidato del Pacto Histórico obtuvo un 31,9 % de intención de voto, ocupando el primer puesto de la encuesta, que incluye a 30 candidatos. Abelardo de la Espriella (18,2 %) y Sergio Fajardo (8,5 %) ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, pero sin sumar entre los dos los votantes del primero.

Carlos Antonio Vélez no quiere a Iván Cepeda presidente

Ante estos resultados, el periodista deportivo arrancó su programa, Planeta Fútbol, de este lunes1 de diciembre, con su popular ‘minuto del ciudadano’ en donde dejó su escueta, pero marcada opinión sobre los resultados.

“A veces pienso que el país merece a los gobernantes que tiene. Que la intención de voto, de la que hablan algunas encuestas hoy, sea por uno peor del que hay, lo demuestra claramente”, señaló.

Contundente, Carlos Antonio Vélez sigue dejando marcada su línea política que siempre se ha inclinado a la derecha y dejó más que claro que no le suena para nada una posible presidencia de Iván Cepeda que se perfila como el más opcionado.