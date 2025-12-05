Definido el grupo de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre se realizó en los Estados Unidos el sorteo de la Copa Mundial 2026 y la Selección Colombia ya conoció a los rivales que enfrentará en la competencia que dará inicio el 11 de junio del próximo año.

Las balotas determinaron que el combinado dirigido por Néstor Lorenzo quedó en la zona K donde ya están claros los cuatro contendores, uno de UEFA, otro de Asia y uno de la repesca continental.

Grupo de la Selección Colombia

Grupo K

Portugal

Congo/Jamaica-Nueva Caledonia

Colombia

Uzbekistán

Primer partido

Portugal vs

Colombia vs Uzbekistán

Hay que tener claro que el calendario exacto, con horarios, se revelará este sábado 6 de diciembre, luego de que la FIFA haga una reunión para hacer los ajustes de acuerdo con las diversas zonas horarias.

Durante la primera jornada del torneo se disputarán dos encuentros: el partido inaugural de la competición en Ciudad de México y un segundo partido en Guadalajara. En la segunda jornada se jugarán dos partidos: uno de la selección de Canadá y otro del combinado estadounidense. Cada una de las cuatro últimas jornadas de la fase de grupos constará de seis partidos. Los encuentros pertenecientes a un mismo grupo se disputarán de forma simultánea, a fin de velar por la integridad de la competición. Todas las demás jornadas de la fase de grupos constarán de cuatro partidos diarios en otras tantas franjas horarias.

Vea acá todos los detalles de la revelación completa de las sedes y horarios

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá un formato nuevo, que se aprobó por unanimidad en el último Consejo de la FIFA. El torneo tendrá a 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo junto con los ocho mejores terceros se clasificarán para los dieciseisavos de final. Es decir, el nuevo esquema establece que los equipos que lleguen a la final, a jugarse el domingo 19 de julio, tendrán que haber atravesado ocho partidos, uno más de los disputados en la última Copa Mundial de la FIFA 2022, en Catar.