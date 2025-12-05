Él es el guapo colombiano que presentará el sorteo del Mundial 2026, ¿lo reconoce?

Un total de 48 selecciones disputarán, por primera vez en la historia del evento, la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará, también por primera vez, en tres países. Foto: Adidas / FIFA.

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre de 2025, a partir de las 12:00 p. m. (hora colombiana), en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C. La ceremonia no solo definirá los grupos del torneo, sino que se convertirá en un verdadero espectáculo, pues la FIFA ha preparado una gala en la que la tensión deportiva se alternará con música, entretenimiento y figuras internacionales.

Le puede interesar: Datos claves para la Selección Colombia previo al sorteo del Mundial 2026

Pensado como un evento global, el sorteo tendrá presentaciones artísticas entre cada ronda de balotas, transformando el tradicional protocolo en un show con sello hollywoodense. Para ello, la FIFA anunció un amplio cartel de cantantes, actores y leyendas del fútbol que acompañarán la ceremonia.

Entre ellos destaca la participación del actor estadounidense de ascendencia colombiana Danny Ramírez, también conocido por ser el protagonista del video de ‘Papacito de Karol G’ quien será uno de los presentadores principales. La organización aseguró en un comunicado que Ramírez “compartirá escenario con grandes leyendas del fútbol para aportar el sello de Hollywood a la ocasión”.

A su lado estarán artistas de talla mundial como Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y la icónica agrupación Village People, encargada de cerrar el evento una vez se definan los grupos.

¿Cómo están los bombos del sorteo?

Las 48 selecciones clasificadas fueron distribuidas en cuatro bombos según su ubicación en el ranking FIFA y otros criterios deportivos:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro clasificados del repechaje europeo y los clasificados de la repesca intercontinental.

Con la Selección Colombia ubicada en el bombo 2, la expectativa entre los aficionados es alta, pues el sorteo definirá el camino del equipo nacional hacia un torneo que, por primera vez, tendrá tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá.