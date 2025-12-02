Atención Néstor Lorenzo: Colombiano fue incluido en el once ideal de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores llegó a su fin hace apenas unos días y aún se habla de lo que es la épica hazaña de Flamengo al convertirse en el equipo brasileño más ganador de esta competencia en la historia, con cuatro conquistas, y poniéndose por encima de Palmeiras, Santos, São Paulo y Gremio, teniendo por supuesto una cuota colombiana dentro de su plantilla y que, además, fue pieza clave para el paso a la final y posterior consagración.

Se trata del volante creativo Jorge Carrascal, quien está gozando uno de los mejores momentos en su carrera deportiva después de su paso por Rusia, siendo una compra bastante cara para los brasileños, pero que rápidamente les dio rédito, pues fue el encargado de meterlos a la final con su gol ante Racing y los 90 minutos disputados en Lima, ganándose el cariño de los hinchas y escribiendo su nombre con letras doradas en los libros de historia del ‘Mengao’.

A esto se le suma su inclusión en el once ideal de la competencia, acompañado de varios de sus compañeros de equipo y sellando con broche de oro su escandaloso rendimiento que lo ha vuelto a poner en el radar del fútbol, en especial teniendo en cuenta que estamos a escasos meses de la Copa del Mundo y que, aunque no ha sido incluido en las últimas listas de Néstor Lorenzo, si hace parte del proceso y con sus presentaciones seguramente hará parte de los amistosos de marzo, donde tendrá la oportunidad de mostrar su candidatura para hacer parte de la lista definitiva.

Aunque por ahora todo apunta a que en el 2026 Carrascal seguirá siendo pieza clave en el once titular del equipo brasileño, no se descarta que, ante este crecimiento de nivel, algún otro elenco de Europa ponga sus ojos en él y decida hacer el esfuerzo económico que seguramente deberá ser considerable ante las exigencias del Mengao en el mercado de pases.