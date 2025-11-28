Junior ‘le devolvió el favor’ a Atlético Nacional de cara al partido que tendrán en Barranquilla

El más reciente enfrentamiento de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla tuvo ‘de todo’. Desde la pelea entre Alfredo Morelos con Teófilo Gutiérrez hasta la violencia en la tribuna del Estadio de Diraites.

En tan solo dos días, ‘tiburones’ y ‘verdolagas’ se tendrán que ver las caras nuevamente, pero ahora en Barranquilla, así que Junior ‘les devolvió el favor’.

Le puede interesar: El árbitro perjudicó al Medellín según Fydriszewski, quien quedó indignado porque América ‘quema tiempo’

Hinchas de Atlético Nacional no podrán ingresar al Estadio Metropolitano de Barranquilla:

En horas de la mañana de este viernes 28 de noviembre, Junior anunció a través de sus redes sociales que no permitirán el ingreso de ningún hincha de Atlético Nacional al partido que tendrán el próximo domingo 30 de noviembre y que se disputará a las 6:30 de la tarde.

“Prohibido el ingreso de barra e hinchada visitante. Para este compromiso no se permitirá el ingreso de hinchada ni barra visitante bajo ninguna circunstancia”.

Vea también: “Estoy del lado de Durán”, Vélez metió las manos al fuego por Jhon Jáder luego de nueva ‘embarrada’

¿Por qué los hinchas del Junior no pudieron entrar al partido contra Atlético Nacional?

Desde la comisión de seguridad no autorizaron el ingreso de hinchas del Junior para el partido en Ditaires.

“La COMISION LOCAL DE SEGURIDAD, COMODIDAD Y CONVIVENCIA PARA EL FUTBOL DE LA CIUDAD DE ITAGUI-CLSCCFI, reunida el día lunes 24 de noviembre de 2025, adopta la decisión de NO autorizar el ingreso al estadio metropolitano ciudad de Itagui-Ditaires de los integrantes de la barra, aficionados y seguidores del equipo visitante el día miércoles 26 de noviembre de 2025, partido oficial entre Atlético Nacional Vs Junior de Barranquilla, en el marco de la 3ª fecha de la Liga Betplay semestre 2 a jugarse en el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagui-Ditaires el próximo miércoles 26 de noviembre a las 8:30 p.m.”.

Aun así, se presentaron aficionados que intentaron infiltrarse y terminaron fuertemente golpeados. Si desea ver lo que sucedió, puede dar clic aquí.