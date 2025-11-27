Padres de familia protagonizaron vergonzosa pelea en las tribunas durante final de fútbol infantil

Con actos de violencia y enfrentamientos entre padres de familia, terminó la final sub-13 de la Liga Antioqueña de Fútbol que se disputó recientemente entre Atlético Nacional y Estudiantil en un hecho que ha generado indignación en muchos.

Lo que era una fiesta deportiva derivó en una situación que se salió de control hasta en las tribunas en donde hubo varias personas implicadas en los actos de violencia.

Videos aficionados dejaron ver el enfrentamiento que se armó en las graderías de la Cancha Marte en la ciudad de Medellín.

Hombres y mujeres, sin distinción, se enfrascaron en una pelea que se originó entre los acompañantes de un equipo y otro en donde se repartieron insultos y golpes de todo tipo.

En lo deportivo, Atlético Nacional se impuso en la cancha y se quedó con el título de la categoría sub-13 de la Liga Antioqueña de Fútbol.