Hinchas de Atlético Nacional molieron a golpes a algunos infiltrados del Junior en Ditaires

Uno de los partidos más atractivos de la jornada se llevó a cabo en Ditaires, donde Atlético Nacional ofició como local ante el Junior de Barranquilla ante la imposibilidad de usar el Atanasio Girardot, pero con la necesidad de quedarse con los tres punto, cosa que al final, no pudo suceder. En un balance general, la noche fue oscura para todo lo que rodeaba al elenco paisa que hasta sus hinchas dieron un mal ejemplo en las tribunas.

A pesar de que no se mostró en la transmisión oficial, sí se pudo ver a través de videos de aficionados cómo algunos hinchas de Nacional molían a golpes a varios del Junior que decidieron pasar de infiltrados para ver a su equipo, sin imaginar que serían casados y hasta tirados desde la tribuna a la planta baja para no recibir más puños y patadas, que caldearon más el ambiente en el estadio de Itagüí.

Estas lamentables imágenes parecen haber sucedido en la tribuna occidental, donde, por lo general, el ambiente suele ser más familiar, pero que en esta ocasión se tornó bastante oscuro. En redes muchos se han encargado de etiquetar a la Dimayor y hasta a Win Sports, para que se identifique a estos sujetos y que se les prive de volver a ingresar a un estadio a cometer este tipo de actos, así como seguramente habrá una sanción para el equipo local por el comportamiento de sus hinchas.

Eso sí, los jugadores del equipo ‘Verdolaga’ no se salvaron de la violencia que había en el ambiente, pues el jugador Edwin Cardona, a la hora de salir del compromiso, fue vorazmente insultado por sus propios fanáticos a causa de su mal rendimiento en cancha, dejando un día para el olvido en la institución.