Álvaro Montero suena para llegar a un grande del FPC lejos de Millonarios

Uno de los porteros más reconocidos y de los mejores de nuestro país es el guajiro Álvaro David Montero Perales. Desde su surgir en el fútbol de Brasil paso por el Cúcuta, explosión en Tolima y estrellato en Millonarios, han sido muchos los equipos que se han interesado en poder contar con sus servicios, cosa que se complicó luego de que decidiera salir al exterior en busca de más retos para su carrera, pero golpeándose con la suplencia en Vélez Sársfield.

Con seis meses en el equipo, han sido contadas las oportunidades que le han dado de brillar, a tal punto que estaría buscando salida del elenco argentino, teniendo en cuenta que su pase pertenece aún a Millonarios, donde no contemplarían su regreso a pesar de que una de las zonas más criticadas por los hinchas es justamente la del guardameta, donde el reemplazo, Guillermo De Amores, tuvo uno de los peores arranques en la institución.

Por esto, y con el interés de Alberto Gamero, hay un sector de la prensa que ha rumorado que el portero podría recalar en el Deportivo Cali para el 2026, aunque es algo bastante complejo, teniendo en cuenta que su deseo era irse del FPC y que la situación financiera del club ‘Azucarero’ no es la mejor como para contratar a un hombre de selección que, con la lesión de Kevin Mier, tiene todos los argumentos para ser convocado a la Copa del Mundo.

Aunque por ahora esto parece ser solo un rumor, se espera que sea confirmado o desmentido en los próximos días, teniendo en cuenta que, por ahora, se está dando el plan éxodo del equipo con la salida de muchos de sus jugadores de un plantel que cerró un muy mal año en lo deportivo.