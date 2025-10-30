“No lo vayan a tomar como excusas”, Alberto Gamero no olvidó las deudas del Cali tras la eliminación

Deportivo Cali quedó eliminado de la Liga BetPlay 2025-2 a falta de dos fechas tras perder a manos de Alianza Valledupar por la mínima diferencia en la noche del martes 28 de octubre.

Durante la rueda de prensa, Alberto Gamero ‘puso la cara’ y habló acerca de su llegada al cuadro ‘Azucarero’ cuando los directivos tenían deudas importantes con los jugadores.

El técnico samario confesó que esta eliminación con Deportivo Cali le ha dolido mucho porque aún faltan dos fechas y ya no hay ninguna posibilidad de clasificar a los cuadrangulares.

Gamero dejó claro que es un técnico acostumbrado a pelear el título hasta los últimos partidos, así que esta eliminación le dio muy duro:

“Me duele, a mí no me gusta estar eliminado de un torneo de estos. Si se dan cuenta, gracias a Dios siempre estoy peleando la Liga y ahora quedó eliminado dos fechas antes, hace mucho que esto no me pasaba, pero eso hay que aceptarlo también y lo voy a aceptar con cabeza fría, paciencia”.

Posteriormente, Alberto Gamero recordó que al momento de llegar al equipo ‘Azucarero’, los directivos no le habían pagado a los futbolistas hacía dos meses, razón por la cual, no pudieron entrenar con la misma intensidad que otros equipos.

El entrenador dejó claro que no lo menciona como excusa, sino para señalar el crecimiento que ha tenido el equipo desde entonces:

“De los últimos años, el semestre más duro para mí ha sido este, no lo vayan a tomar como excusas, cuando llegue al Cali debían tres o cuatro quincenas y no entrenábamos, entrenábamos un día y cinco no. Todo eso repercute en lo que es un semestre y a mí no me había tocado eso. Vine aquí por la institución que es, porque esto va a cambiar. Hoy esta institución está al día, quedamos debiendo nosotros, pero hubo una seguidilla de cosas que se acumularon y nos terminaron cobrando”.