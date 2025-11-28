Juan Guillermo Cuadrado, el único de la Selección Colombia 2014, ausente en el homenaje de Yepes, ¿por qué?

Mario Alberto Yepes anunció que el próximo 20 de diciembre llevará a cabo su partido de despedida oficial del fútbol, el cual, no será un homenaje solamente para su carrera, sino para varios jugadores que han marcado la historia del fútbol colombiano.

Sin embargo, hay un futbolista que no va a estar y es Juan Guillermo Cuadrado. Así lo confirmó el propio Mario Yepes, quien no ocultó su tristeza al anunciar su ausencia.

Juan Guillermo Cuadrado, principal ausente de la despedida de Mario Alberto Yepes:

El exfutbolista anunció que un equipo estará integrado por la mayoría de futbolistas que hicieron parte de la Selección Colombia que participó en el Mundial de Brasil 2014 y que llegó hasta la quinta posición de la Copa, adicionando a Falcao, quien se perdió el campeonato por lesión.

Varios exfutbolistas confirmaron su presencia sin problemas, mientras que varios jugadores en activo ya han organizado sus tiempos para asistir a este evento. No obstante, Juan Guillermo Cuadrado no tendrá la oportunidad de viajar hasta Colombia porque tiene compromisos con el Pisa de Italia.

“Un equipo será prácticamente toda la Selección del 2014: Camilo Zuñiga, Cristian Zapata, Amaranto Perea, Pablo Armero, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Teófilo Gutiérrez, Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero. Mi idea es que Falcao juegue con este equipo del 2014, y el técnico va a ser el profesor Néstor Lorenzo. Sin embargo, Juan Guillermo Cuadrado, por un tema de temporada, no va a poder estar con nosotros".

De igual manera, Yepes confirmó la participación de varios exfutbolistas que hicieron parte del título de la Copa América 2001, la única copa que ha ganado la Selección Colombia.

También estarán en este juego otros futbolistas internacionales con quienes Mario Alberto compartió a lo largo de su carrera:

Por el lado del equipo de los amigos. va a estar René Higuita, Óscar Córdoba, Iván Ramiro Córdoba, Iván Hurtado, Paulo Da Silva, Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez, Giovanni Hernández, Giovanni Moreno, Choronta Restrepo – Es que mi idea es hacerle un homenaje a los jugadores que fueron campeones de la Copa América en 2001- también estarán El Pibe Valderrama, Javier Saviola, David Trezeguet y Didier Drogba.

Eso sí, yo estoy muy agradecido con cada uno de ellos por los deseos y las ganas de estar”.

David Ospina y René Higuita, por confirmar:

Mario Alberto Yepes hizo énfasis en que tanto David Ospina como René Higuita están pendientes por confirmar, pues en caso que Atlético Nacional se clasifique a la final de la Copa Colombia, ese compromiso se disputará al mismo tiempo que el homenaje, razón por la cual, es necesario esperar los resultados del cuadro ‘Verdolaga’ para saber si los dos históricos guardametas de la Selección Colombia pueden hacer parte de este partido:

“Estoy a la espera de David Ospina y René Higuita porque si Nacional llega a la final, la Copa Colombia se mueve para el 20 de diciembre”.