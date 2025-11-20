Deportivo Cali tiene nuevo presidente y tan pronto llegó hizo una fuerte advertencia

Se terminó la era de Humberto Arias Jr. como presidente del Deportivo Cali y en su lugar ahora estará Rafael Tinoco, quien tan pronto llegó, dejó muy claro que el equipo no puede volver a quedarse por fuera de los cuadrangulares por ningún motivo, y para ello, realizará algunos fichajes necesarios.

Vea acá: El traslado de Huila a Yumbo se complicaría: Equipos del FPC votarían en contra

Rafael Tinoco fue contundente al señalar que su llegada al Deportivo Cali, no es solo para sanear las finanzas, sino para volver a competir tanto en el fútbol colombiano como en torneo internacional:

“Nosotros queremos ganar, venimos a ganar. Aquí no venimos a decir, ah sí, un séptimo lugar es un buen lugar. Estamos pensando en torneos internacionales, estamos pensando en arreglar el estadio para los torneos internacionales. El Cali no solo es meterse a los cuadrangulares, eso es una obligación. Debemos pelear por títulos”.

De igual manera, Tinoco expresó que ha trabajado de la mano de Alberto Gamero para preguntarle los jugadores que necesitará para el proyecto deportivo del próximo año:

“Realmente ha sido un gusto conocerlo. La comunicación hoy es fluida. Le estamos diciendo, profesor qué necesita, cómo vamos a llegar. Nosotros queremos ganar, no queremos solo entrar a los ocho, eso es lo mínimo que vamos a hacer, debemos estar en los primeros lugares, es lo que necesitamos. Nuestro plan hoy es darle las armas para que eso suceda”.

Tinoco es consciente que ahora mismo, Deportivo Cali no tiene una gran nómina, así que anunció la llegada de refuerzos importantes, aunque no se atrevió a adelantar ningún nombre:

“Hoy creo que necesitamos refuerzo en todas las posiciones. No tenemos la capacidad ahorita para competir realmente, y lo ves. De alguna forma se logró poner al día los salarios. Entendimos que había un riesgo, entendimos que había un alto esfuerzo. Y si nosotros de un lado estamos cumpliendo, esperamos que del otro lado también se cumpla”.