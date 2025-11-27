Martín de Francisco no era la primera opción: Dos periodistas pudieron hacer dupla con Hernán Peláez

En las últimas horas, se reveló que W Radio y Caracol Radio podrían fusionarse, hecho que desencadenó el despedido de más de 80 empleados y la salida del aire de icónicos programas.

La exitosa dupla de Hernán Peláez y Martín De Francisco sería víctima de esta decisión para darle prioridad al Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Steven Arce.

Lo curioso, que seguramente muchos no saben, es que, inicialmente, Martín de Francisco no iba a ser la dupla de Hernán Peláez y había otros dos candidatos.

Según reveló el propio Martín de Francisco en su show de teatro ‘Qué vergüenza con ustedes’, llegó al programa por petición del propio Hernán Peláez, a quien le advirtieron que se debía hacer cargo de cualquier situación que llegara a pasar con de Francisco.

El primer candidato para el programa junto a Hernán Peláez fue Iván Mejía. Tal parece que W Radio quería replicar el éxito que ambos periodistas alcanzaron durante muchos años en Caracol Radio con el programa de ‘El Pulso del Fútbol’.

No obstante, Mejía Álvarez ya se retiró de los medios de comunicación y no estuvo interesado en regresar, ni siquiera para hacer dupla una vez más con Hernán Peláez, a quien le ha demostrado en varias ocasiones su total admiración.

La segunda opción fue Nicolás Samper, quien actualmente trabaja para el programa ‘En La Jugada’ de La FM junto a Juan Felipe Cadavid, Eduardo Luis López, Sebastián Heredia, Guillermo Arango, Carolina Castellanos, entre otros.

Según dijo Peláez, la propuesta le llamó mucho la atención a Samper, quien tristemente tuvo que rechazarla porque no tenía la disponibilidad diaria de tiempo para estar en el programa.

Finalmente, fue Martín de Francisco el elegido para hacer este programa y la decisión fue todo un éxito porque lleva cinco años al aire (desde 2020) y tenía muchos seguidores.