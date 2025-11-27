Peláez y De Francisco saldría a volar con la fusión de La W con Caracol Radio

El popular programa deportivo de la W Radio, Peláez y De Francisco, sería uno de los espacios que saldría del aire con la anunciada fusión de dicha emisora con Caracol Radio que quedaría en esa franja horaria con el Pulso del Fútbol.

Este miércoles se conoció que vienen cambios trascendentales en la cadena radial, propiedad de PRISA Media, que tendría en adelante una sola emisora hablada, dejando el resto de sus espacios musicales, según se ha asegurado en distintas versiones.

Ante esto, las franjas se ocuparían por programas actuales o de Caracol Radio o de La W y en lo referente a lo deportivo, lo que se ha filtrado, por el momento, es que El Pulso del Fútbol seguiría firme y el programa sacrificado sería el de Peláez y De Francisco, integrado por Hernán Peláez y Martín de Francisco.

Vea acá: Bus de Junior fue atacado a piedra antes del partido contra Nacional en Itagüí

“Echaron 80 personas de Caracol Radio y W Radio. Lo peor es que van a quitar Peláez y De Francisco y van a dejar El Pulso del Fútbol”, señaló el periodista César Herrera.

Fuentes cercanas a la cadena radial señalaron que evidentemente el reseñado programa no continuaría para el próximo año.

Además, se ha hablado de la salida de varios personajes relevantes de una u otra emisora.