Martín de Francisco regresa a los teatros con el show ‘Qué vergüenza con ustedes’, un coaching laboral basado en su experiencia

Martín de Francisco prometió un stand up comedy en su regreso a los teatros, pero fue un señuelo porque en realidad su obra se trata de un coaching laboral basado en su experiencia con risas garantizadas y participaciones especiales de su hermana, Margarita Rosa, así como también de ‘Doña Anciana’, Santiago Moure, e incluso, de El Cerdo, quien falleció recientemente.

De Francisco propone un viaje a través del inicio de su carrera, su especialidad en hacer pilotos y papeles de ‘bobo’ que lo llevaron a ser considerado como una de las personas más feas de la televisión. Muy fiel a su estilo, también habla de fútbol, de política sobre la situación del país.

PUBLIMETRO tuvo la oportunidad de hablar con Martín de Francisco previo al primer show que estuvo marcado por una fuerte gripa: “Espero estar mejor porque el show de hoy lo voy a hacer más maluco que una tajada de mier**.

¿Cómo nació la idea de la obra ‘Qué vergüenza con ustedes’?

“Yo quiero ayudar a la gente porque yo he sido empleado, entonces quiero que la gente que viene a ver el show deje de ser empleada. Primero, ser subgerentes, por ejemplo, subgerente de cartera, subgerente de recursos humanos, subgerente de ventas, subgerente de compras, subgerente de bodega. Y ya después empecemos a gerenciar.

Es una idea que vengo madurando desde que era un pelado, tenía 34 años y apenas me estaba independizando. En ese momento estaba buscando la manera de independizarme”.

¿En qué momento tomaste la decisión de llevar a cabo este show?

“Un día me cagué en los pantalones en un trabajo y desde ahí dije ‘esto no puede continuar así’. Y de hecho la obra si iba a llamar ‘me cagué’, pero no logramos venderla, nadie la quiso comprar, entonces ahora se llama ‘Qué vergüenza no ustedes’, pero más que un show es un coaching, porque quiero ser más sustancial, dejar de ser tan inane, tan frívolo. Quiero ser una persona con cierto bagaje, con cierto fondo, con cierta profundidad y dejar de ser tan epidérmico y tan cutáneo”.

¿Cómo te preparas para el show?

“Ya tomé leche y ya cagué. A mí me gusta mucho la leche entera, al clima, con jalea de guayaba. Me gusta mojar la jalea en la leche fresca. Pero leche entera, deslactosada no, eso es una estafa. Me hace daño, pero a mí siempre me ha gustado tener la barriga pesada, no sé por qué”.

En otros temas, ¿Esperabas el éxito que has tenido en otros proyectos como Peláez y De Francisco?

“Yo cuando empiezo un proyecto, no tengo las expectativas altísimas, entonces la cosa se va dando y bueno, lo que pasa es que a Hernán (Peláez) siempre le ha ido bien, así que mucha gente me puede ver como un chupasangre, como un vagabundo y me parece bien, parece normal porque la gente cuando me ha visto, ha enfatizado su expresión despectiva y desdeñosa”.

¿Qué piensas de la llegada de un grupo inversor a tu amado Deportivo Cali?

“Qué bacano que me estén que me estén haciendo la entrevista de esa manera. Yo pensé que era gente muy mier**, pero veo que tienen calor humano, gente más más amplia que el Cauca.

El Cali lo veo con esperanza, con los ojos vidriosos, más iluminado, no tan lóbrego, no tan oscuro, no en las tinieblas. Estos nuevos inversionistas de IDC han comprado el equipo, todas sus deudas y han ordenado a los acreedores, entonces Cali está generando cierto entusiasmo, porque antes estaba con unas finanzas exiguas, completamente menoscabadas y había alterado de manera negativa todo su rendimiento deportivo”.

¿Qué representó la llegada de tu hija a tu vida?

“Es una locura porque es mi obsesión y yo solo pienso en sacarla adelante. Yo tengo casi 60 años y quiero pagarle dos carreras. Cuando termine, cuando tenga unos 90 años, quiero empezar a recorrer el mundo y que me dé un infarto.

Es que a mi me ha faltado mundo, es decir, he ido hasta Natagaima, a Coyaima, a Tocaima, a todos estos lugares hermosos, pero quiero irme, ya muy caduco, valetudinario, o sea, una persona completamente ilimitada por la vejez, lleno de grietas, como de hendiduras, de expresiones muy acentuadas por tanta tristeza, tanta frustración mascullada y tanta perturbación inoportuna.

Entonces con 90 años empezar a recorrer el mundo y operarme el chimbo porque mi sueño es llegar a 90 años y todavía tener fuerza para seguir preñando”.

Finalmente, una invitación para ver el show:

“Por favor venga a ver ‘qué vergüenza con ustedes’ que es un coaching y quiero que presencian de verdad algo que les puede dejar mucho, un mensaje, porque a mi me gusta dejar una huella indeleble para que la gente de verdad lo recuerde a uno, así sea con lástima, pero quiero que vean el show. Yo creo que se van a arrepentir, pero después van a ver que valió la pena olvidarse pronto de lo que viene”.

¿Cómo asistir a ‘Qué vergüenza con ustedes show’ de Martín de Francisco?

En total serán cuatro jueves que Martín de Francisco presentará su show en el Teatro Libre de Chapinero: Inició el pasado jueves 13 de noviembre y tendrá función el 20 y 27 de este mes, y el jueves 4 de diciembre.

Las boletas las puede conseguir en la taquilla del teatro o en la página web www.teatrolibre.com.