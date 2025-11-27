Mario Alberto Yepes se despide del fútbol con homenajes para grandes futbolistas en la historia de Colombia

Ha pasado más de una década desde que Mario Alberto Yepes decidió ponerle punto final a su carrera. Fueron más de 20 años llenos de éxitos como la Copa América del 2001 o el quinto puesto del Mundial en Brasil 2014 con la Selección Colombia, así como también títulos en Argentina con River Plate, en Francia con París Saint-Germain o Italia con Milán.

Aun así, Yepes no quiso dejar pasar la oportunidad de despedirse de manera oficial del fútbol profesional en Cali, el lugar donde nació su sueño, rodeado de los amigos con quienes hizo historia en el fútbol, bajo el marco de su cumpleaños número 50.

Por tal razón, PUBLIMETRO asistió a la rueda de prensa que concedió Mario Alberto Yepes en Bogotá, donde dio algunos detalles de lo que será este evento denominado ‘capitanes legandarios’ el próximo 20 de diciembre en Cali.

¿Cuál es el propósito de realizar este evento?

“Mi idea era hacer, no una despedida, sino un homenaje a Cali, a los últimos grandes capitanes que ha tenido Colombia y a grandes figuras que van a acompañarme”.

¿Qué futbolistas harán parte de este partido?

“Un equipo será prácticamente toda la Selección del 2014: Camilo Zuñiga, Cristian Zapata, Amaranto Perea, Pablo Armero, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Teófilo Gutiérrez, Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero. Mi idea es que Falcao juegue con este equipo del 2014, y el técnico va a ser el profesor Néstor Lorenzo. Sin embargo, Juan Guillermo Cuadrado, por un tema de temporada, no va a poder estar con nosotros.

Por el lado del equipo de los amigos. va a estar René Higuita, Óscar Córdoba, Iván Ramiro Córdoba, Iván Hurtado, Paulo Da Silva, Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez, Giovanni Hernández, Giovanni Moreno, Choronta Restrepo – Es que mi idea es hacerle un homenaje a los jugadores que fueron campeones de la Copa América en 2001- también estarán El Pibe Valderrama, Javier Saviola, David Trezeguet y Didier Drogba.

Estoy a la espera de David Ospina y René Higuita porque si Nacional llega a la final, la Copa Colombia se mueve para el 20 de diciembre.

Eso sí, yo estoy muy agradecido con cada uno de ellos por los deseos y las ganas de estar”.

Un homenaje especial para James Rodríguez con los capitanes de la Selección Colombia:

“Ojalá que pueda estar James porque queremos hacerle un reconocimiento con los últimos cinco grandes capitanes que ha tenido la Selección Colombia. Consiste en que los últimos cuatro le entreguen la cinta para que nos represente de la mejor manera en el Mundial”.

¿Cómo fue la invitación a Didier Drogba?

“Didier (Drogba) siempre me dijo ‘el día que hagas un partido en Cali me invitas’. Va a estar de nuevo en Colombia, en alguna ocasión ya había estado en Cartagena y cuando lo invité me dijo ‘allá estaré’.

Nunca jugamos juntos, siempre fuimos rivales, pero donde nos encontramos, nos guardamos admiración y respeto mutuo. Es una persona con quien sabía que podía contar y estoy muy contento de tenerlo en mi país y en mi ciudad”.

¿Por qué realizará el evento en el Estadio Pascual Guerrero y no en el Estadio Palmaseca que le pertenece al Deportivo Cali?

“Jugué una Copa Libertadores con el Deportivo Cali y todos los partidos los jugamos en El Estadio Pascual Guerrero. Además, tengo el recuerdo de infancia donde jugué muchos preliminares en el estadio viendo jugar tanto al América como al Deportivo Cali. Para mi es un recuerdo muy lindo y siempre que tengo la oportunidad de jugar allí, es muy bonito, porque me trae recuerdos de mis primeras épocas como futbolista.

Adicionalmente, el evento lo estamos realizando con el apoyo de la Alcaldía de Cali y el Estadio de Palmaseca queda en Palmira”.

¿Cómo promover la unidad dentro y fuera de las canchas para erradicar la violencia?

“Yo contra Drogba jugué en un Mundial y en la liga francesa, así que con él hubo una rivalidad. También viene JuanFer a jugar que estuvo en América, pero esa pasión la vivimos dentro de la cancha.

Fuera de ella buscamos tener una cordialidad sin importar que hayamos sido rivales, siempre nos abrazamos. En los eventos me encuentro con muchos jugadores.

Realmente no sé cuál sería la solución a la violencia, pero me gustaría que hubiera un poco más de educación, porque todos los problemas que tenemos, no solo en el fútbol, sino en la sociedad, van ligados a la educación.

Esperemos que acá se vuelva a creer en el deporte en Colombia, me parece que el deporte crea buenas personas al igual que la educación”.

Tenga en cuenta que la venta de boletas todavía no está abierta, pues estará disponible a partir del 18 de diciembre y la recaudación estará destinada a respaldar la logística del evento.