“Demostró que no encaja”, Jorge Luis Pinto celebró la ausencia de un jugador en la Selección Colombia

Néstor Lorenzo reveló la lista de convocados para este mes de septiembre para los partidos amistosos que tendrá la Selección Colombia, pero sorprendió con la ausencia de varios jugadores: Desde Kevin Mier hasta Jhon Jáder Durán.

Al respecto, Jorge Luis Pinto celebró la ausencia de Durán porque considera que no encaja en el combinado nacional.

El experimentado técnico colombiano concedió una entrevista para el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, donde habló sobre los jugadores que estarán en los próximos partidos de la ‘Tricolor’.

Uno de los aspectos que resaltó Pinto fue la ausencia de Jhon Jáder Durán, quien ya regresó de su lesión, e incluso, volvió a anotar con el Fenerbahce.

Sin embargo, para Jorge Luis Pinto no es suficiente que haga goles, pues considera que debe ser un jugador completo, pero no solo dentro del terreno de juego, sino también fuera de él porque la convivencia es importante:

“Hay que vivir con lo que conozco. De aquí en adelante no hay tanto tiempo. No hay que llevarle problemas a la Selección, con el debido respeto, él demostró ya, que no encaja. No hay que llevar problemas. Eso no cabe, hay que jugar con jugadores perfectos, equilibrados emocionalmente”.

¿Qué pasó con Jhon Jáder Durán en la Selección Colombia?

Pese a que ninguna teoría ha sido confirmada, diferentes sectores de la prensa indicaron que Jhon Jáder Durán se comportó mal con sus compañeros dentro del camerino, alzó de la camisa a Néstor Lorenzo para amenazarlo y también tuvo conflicto con James Rodríguez.

En ese momento, Durán fue desconvocado y explicaron que se debía a una lesión en su espalda, pero desde entonces no ha regresado a una convocatoria de la Selección Colombia y su participación en el Mundial está en duda.