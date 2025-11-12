Periodista asegura que Durán no fue convocado a la Selección Colombia por pedido del grupo

Ya han pasado varios llamados de Néstor Lorenzo desde los rumores de la pelea de Jhon Jáder Durán en el camerino de la Selección Colombia y el atacante, que ya está recuperado, no ha vuelto a aparecer en el listado y ahora un reconocido periodista señaló que su ausencia se ha dado por pedido del grupo.

Esto lo señaló Luis Arturo Henao, periodista del medio ESPN que señaló que “el grupo solo lo aceptará cuando mejore algunas de sus actitudes”, según algo que él señaló como confirmado.

Su comentario completo indicó: “Confirmado J. J. Durán no está en la @FCFSeleccionCol porque el grupo solo lo aceptará cuando mejore algunas de sus actitudes en el seno de la selección. Es muy bueno, pero debe crecer en eso”.

Aunque este señalamiento de Luis Arturo Henao no es más que su versión y no se encuentra respaldado por ningún tipo de prueba, volvió a poner sobre la mesa los rumores acerca de la supuesta pelea que hubo en el camerino, antes de que Jhon Jáder Durán abandonara la concentración de la Selección Colombia y desde ese entonces no volvió a ser llamado.

