Mane Díaz reveló el chat privado que tiene con su hijo Luis Díaz; en medio de la sanción del guajiro

El ‘Tiburón’ Luis Díaz, es hoy por hoy una de las máximas figuras del balompié global, futbolista que hoy hace parte de las filas del Bayern Múnich de Alemania, equipo al que llegó no solo por su talento, entre otras cosas por el apoyo incondicional de su señor padre, hombre que, el día de su cumpleaños, reveló parte del chat privado que tiene junto al goleador del equipo bávaro.

Mané Díaz, el papá de ‘Luchito’, le dio nuevamente una vuelta al sol este 26 de noviembre; todo esto mientras el extremo cumple a cabalidad la sanción de tres partidos por Champions League que le impuso la UEFA, por ‘Juego brusco grave’, tras la dura entrada que le hizo a Achraf Hakimi del PSG, que llevó al marroquí a sufrir una grave lesión que lo tendrá varias semanas alejado de las canchas.

Luis Díaz vs PSG (Bayern Munich)

Mientras el guajiro ve por TV el partido de su equipo contra el Arsenal de Inglaterra, aprovechó parte de su día de descanso para dejarle un extenso mensaje de cumpleaños a su ‘viejo’, mismo que publicó el chat que ambos tienen por medio de la red Instagram, plataforma en la que ‘Lucho’ le escribió.

“Feliz cumpleaños papito. Dios te bendiga siempre, te amo demasiado, disfrútalos. Hoy en tu día de tu cumpleaños quería felicitarte y desearte miles de bendiciones; que dios y la virgen te cuiden y te protejan siempre para que sigas compartiendo con tus seres más queridos y toda tu familia que te ama. Gracias por ser el papá ejemplar, por enseñarnos tanto a tus hijos; por ser a la vez un guerrero y valiente de la vida, y nuestro pilar fundamental para que nosotros seamos lo que somos ahora”, fueron las palabras del portador de la casaca #7 de la Selección Colombia.