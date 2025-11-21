UEFA le aplicó fuerte sanción a Luis Díaz por la entrada sobre Hakimi: Se pierde casi todo lo que resta de la fase de liga

Luis Díaz acaba de ser notificado de una de las peores noticias que le han caído en esta temporada. La UEFA le impuso una sanción de tres partidos por Champions League en los que no podrá ser tenido en cuenta después de lo que fue su dura entrada sobre Achraf Hakimi en la cuarta fecha, donde casi le parte el tobillo a su rival y salió fuertemente señalado.

A pesar de que su lesión no resultó tan grave como se esperaba, la espera de la resolución de la UEFA se hizo larga para ‘Lucho’, quien salió expulsado en el juego mencionado y que ya por fin supo lo que tendrá que pagar, a pesar de que en el Bayern Múnich la noticia no cayó muy bien. De hecho, según dio a conocer el periodista Pipe Sierra, estarían solicitando argumentos para poder presentar una apelación y reducir esta misma, que lo dejaría lejos de jugar lo que resta de la fase de liga.

En caso de que esta se cumpla, el colombiano se pierde los juegos ante Arsenal en Emirates, Sporting de Lisboa en condición de local y Union Saint-Gilloise en Bélgica. A pesar de que ha habido debate sobre la intención del futbolista colombiano y si debió ser echado o no, la UEFA tildó esta conducta como ‘juego brusco grave’, aplicando la sanción correspondiente que se hace en este tipo de casos.

La noticia ha caído mal entre el público colombiano, quienes en redes rápidamente han criticado esta decisión en defensa de Luis Díaz, qué se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos en Europa y que esto representa un revés bastante grande que lo priva de disputar la competencia de clubes más importante del mundo y en la que ha sido bastante importante, dándole puntos vitales a su club.