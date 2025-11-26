Mario Yepes confirmó las nóminas de lujo que tendrá en su despedida: Con Falcao, James y El Pibe a la cabeza

Ha pasado más de una década desde que Mario Alberto Yepes decidió ponerle punto final a su carrera. Fueron más de 20 años llenos de éxitos como la Copa América del 2001 o el quinto puesto del Mundial en Brasil 2014 con la Selección Colombia, así como también títulos en Argentina con River Plate, en Francia con París Saint-Germain o Italia con Milán.

Aún así, Yepes no quiso dejar pasar la oportunidad de despedirse de manera oficial del fútbol profesional en Cali, el lugar donde nació su sueño, rodeado de los amigos con quienes hizo historia en el fútbol, bajo el marco de su cumpleaños número 50.

Por tal razón, PUBLIMETRO asistió a la rueda de prensa que concedió Mario Alberto Yepes en Bogotá, donde dio algunos detalles de lo que será este evento denominado ‘capitanes legandarios’ el próximo 20 de diciembre en Cali.

¿Qué futbolistas harán parte de este partido?

“Un equipo será prácticamente toda la Selección del 2014: Camilo Zuñiga, Cristian Zapata, Amaranto Perea, Pablo Armero, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Teófilo Gutiérrez, Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero. Mi idea es que Falcao juegue con este equipo del 2014, y el técnico va a ser el profesor Néstor Lorenzo. Sin embargo, Juan Guillermo Cuadrado, por un tema de temporada, no va a poder estar con nosotros.

Por el lado del equipo de los amigos. va a estar René Higuita, Óscar Córdoba, Iván Ramiro Córdoba, Iván Hurtado, Paulo Da Silva, Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez, Giovanni Hernández, Giovanni Moreno, Choronta Restrepo – Es que mi idea es hacerle un homenaje a los jugadores que fueron campeones de la Copa América en 2001- también estarán El Pibe Valderrama, Javier Saviola, David Trezeguet y Didier Drogba.

Estoy a la espera de David Ospina y René Higuita porque si Nacional llega a la final, la Copa Colombia se mueve para el 20 de diciembre.

Eso sí, yo estoy muy agradecido con cada uno de ellos por los deseos y las ganas de estar”.