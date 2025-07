Luis Díaz dejó inesperada coincidencia con su matrimonio en su presentación con el Bayern Múnich

Las vacaciones de mitad de año estuvieron más que ajetreadas para Luis Díaz y su entorno, no solo por todo lo relacionado con su paso del Liverpool al Bayern Múnich; a esto se le suma el bautizo de una de sus hijas y su matrimonio con Gera Ponce en Barranquilla. Tras su llegada al club alemán muchos de los fans de ‘Luchito’ no pudieron evitar darse cuenta de la coincidencia de su presentación con la hinchada con su casamiento.

Son contados los equipos que han tenido en sus filas al ‘Tiburón guajiro’, dentro de ellos el Barranquilla F.C, el Junior, el Porto y los ‘reds’; está su última casa en la que dejó números magistrales, como lo son 41 goles en 148 encuentros, 23 asistencias y cinco trofeos para sus vitrinas, 1 Premier League, 2 Copas de la Liga, 1 FA Cup y una Community Shield.

Ahora el reciente campeón de la Bundesliga, tendrá en su onceno a ‘Luchito’, futbolista que llega por $75 millones de euros y un contrato por cuatro años que puede ser extendido; noticia que le ha dado la vuelta al globo y más por la manera en la que el portador de la casaca número 7 de la Selección fue presentado.

Con sombrero vueltiao y la nueva indumentaria del Bayern, así se le vio a ‘Luchito’ en el clip promocional que en menos de 12 horas sobrepasó la barrera de las 11 millones de reproducciones en Instagram. Pero este artículo patrio no fue el único distintivo que los encargados de las redes del equipó de Alemania tuvieron en cuenta, ya que amenizaron el clip con las letras de la canción “Condenado al Éxito II”, del cantante paisa Blessd, quien coincidencialmente cantó en su matrimonio hace apenas unas semanas.

Así se despidió Luis Díaz de los hinchas del Liverpool

Con la humildad y el agradecimiento que le caracteriza el nacido en Barrancas, La Guajira aprovechó su cuenta de Instagram, donde acumula 7,1 millones de seguidores para dejarle un sentido mensaje a quienes lo vieron tirar magia en Anfield, o se conectaban a verlo desde cualquier parte del mundo para verlo brillar en la Premier League.

“Tres años y medio que atesoraré para siempre. Llegué con todos los sueños del mundo y me voy orgulloso de todo lo que logramos juntos. He conocido gente increíble, compañeros fabulosos, entrenadores que me ayudaron muchísimo y una afición extraordinaria. El Liverpool es, sin duda, un equipo especial, y los llevaré a todos en mi corazón. El ciclo termina aquí, y es muy gratificante mirar atrás y darme cuenta de lo felices que éramos. No solo por los trofeos que ganamos, sino por la unión y la amistad que lo hicieron posible.”, afirmó Díaz.

“Hubo altibajos, como siempre, pero siempre hubo verdad. Como debe ser en una familia. Es bueno irse con la sensación de un deber cumplido y, sobre todo, de dejar a un campeón. Habría sido la despedida perfecta si no hubiéramos perdido a uno de los nuestros de forma tan trágica. Como dije, y repito, llevo a todos en el corazón, pero a uno en particular: Diogo. Nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaremos. Gracias por todo”, añadió.