Nueve partidos de la Champions, con un solo colombiano a bordo, se toman el miércoles

Pafos vs Mónaco – 12:45 p.m.

A primera hora, en Chipre, Pafos recibirá al Mónaco para revalidar su presencia entre los 24 mejores equipos del torneo que jugarán los play-offs tras sumar cinco puntos. El equipo francés ha sumado la misma cantidad.

Copenhagen vs Kairat – 12:45 p.m.

El penúltimo y antepenúltimo en la tabla de la ‘fase liga’ de la Champions tras cuatro fechas se verán las caras. Ambos equipos han sumado apenas un punto. Copenhagen tiene una diferencia de gol de -8 mientras que Kairat tiene una diferencia de gol de -9.

Olympiacos vs Real Madrid – 3:00 p.m.

En medio de la tensión que hay en Real Madrid por cuenta de la supuesta salida de Vinicius Jr. ante su inconformidad por el manejo de Xabi Alonso, tendrán que visitar Grecia para medirse al Olympiacos que hasta ahora ha empatado dos partidos y perdido otros dos.

Sporting vs Brujas – 3:00 p.m.

Luis Javier Suárez será el único colombiano presente en la jornada del miércoles de la Champions cuando Sporting reciba al Brujas buscando afianzarse en el grupo de los mejores equipos de la competencia.

Frankfurt vs Atalanta – 3:00 p.m.

Atalanta de Bérgamo ha sumado siete puntos, tres más que Frankfurt, por eso buscará una victoria en Alemania que les permita respirar tranquilos con diez puntos en cinco jornadas.

Liverpool vs PSV – 3:00 p.m.

Un difícil momento atraviesa el Liverpool de Arne Slot que lleva dos derrotas consecutivas en Premier League (0-3 vs Manchester City y 0-3 vs Nottingham Forest). Sin embargo, en Champions viene de ganarle al Real Madrid y quiere repetir resultado frente al PSV holandés.

Alético Madrid vs Inter – 3:00 p.m.

Uno de los partidos más atractivos de la jornada enfrentará al Atlético Madrid, que apenas ha sumado 6 puntos de 12 posibles, con Inter de Milán, que, en contraste, ha ganado sus cuatro compromisos.

Arsenal vs Bayern Múnich – 3:00 p.m.

Sin Luis Díaz, quien recibió tres fechas de suspensión, Bayern Múnich se enfrentará al Arsenal. Ambos equiops han ganado todos sus partidos y comparten la cima de la ‘fase liga’, incluso, con la misma diferencia de gol (+11).

PSG vs Tottenham – 3:00 p.m.

El campeón de la Champions League se medirá al campeón de la Europa League en la quinta fecha de la ‘fase liga’. Por un lado, PSG ha ganado tees de sus cuatro partidos (solo perdió contra Bayern Múnich), mientras que Tottenham lleva dos victorias y dos empates.

Resultados del martes: