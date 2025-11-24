Pésimas noticias recibieron los hinchas del Junior recibieron previo al partido contra Nacional

La tercera fecha de los cuadrangulares tendrá el enfrentamiento de Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla que no se podrá disputar en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín debido al concierto de J Balvin que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de noviembre. Por esta razón, el partido se tendrá que disputar en el Estadio Ditaires de Itagüi.

Sin embargo, la comisión de seguridad dio a conocer una pésima noticia para los hinchas del Junior: No podrán ingresar a este partido.

En un comunicado que se dio a conocer en horas de la tarde de este lunes 24 de noviembre, dos días antes del partido de Atlético Nacional vs Junior, la comisión de seguridad anunció que no habrá ingreso para la hinchada visitante:

“La COMISION LOCAL DE SEGURIDAD, COMODIDAD Y CONVIVENCIA PARA EL FUTBOL DE LA CIUDAD DE ITAGUI-CLSCCFI, reunida el día lunes 24 de noviembre de 2025, adopta la decisión de NO autorizar el ingreso al estadio metropolitano ciudad de Itagui-Ditaires de los integrantes de la barra, aficionados y seguidores del equipo visitante el día miércoles 26 de noviembre de 2025, partido oficial entre Atlético Nacional Vs Junior de Barranquilla, en el marco de la 3ª fecha de la Liga Betplay semestre 2 a jugarse en el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagui-Ditaires el próximo miércoles 26 de noviembre a las 8:30 p.m.”

¿Por qué Junior no quería jugar en Ditaires?

Alfredo Arias, técnico del Junior, aseguró que no le gustaba la idea de jugar en Ditaires porque considera que es una ventaja extradeportiva para Atlético Nacional:

“Nacional entrena a 2000 metros (sobre el nivel del mar) en Guarne, yo estuve allá. Entonces, no le voy a dar ventaja. Pretendo que no se la dé nadie, vamos a donde sea, pero que sea sin ventajas extradeportivas”.

