Entre lágrimas, Camilo Vera celebró sus dos medallas de oro en el Mundial Juvenil de Gimnasia artística

¡Orgullo colombiano! Camilo Vera, el atleta cucuteño de apenas 18 años de edad, dejó el nombre de nuestro país en alto cuando se coronó doblemente campeón en el Mundial Juvenil de Gimnasia artística.

Vera no pudo aguantar sus lágrimas en el momento en que recibió las dos medallas de oro.

Este lunes 24 de noviembre será un día que Camilo Vera nunca olvidará, pues logró su mejor presentación en la final del Mundial Juvenil de Gimnasia artística que tuvo lugar en Manila, Filipinas.

El colombiano hizo una magnífica presentación en barras paralelas y barra horizontal, adquiriendo una medalla de oro por cada actuación.

En primer lugar, en barras paralelas, obtuvo un puntaje de 13.866 luego de realizar una rutina con 5.300 de dificultad y 8.566 de ejecución. Este puntaje fue el mismo que consiguió el japonés Nao Ojima, con quien compartió el primer lugar.

Posteriormente, el puntaje en barra horizontal fue de 14.533 por hacer una rutina con dificultad de 5.600 y ejecución de 8.833. En esta categoría, se quedó con la primera posición en solitario, pues el segundo puesto fue para Danila Leykin, el estadounidense que hizo 14.233 puntos, mientras que el filipino Jahrel Yulo completó el podio con 14.000 puntos.

A continuación le presentamos las lágrimas de Camilo Vera tras salir campeón: