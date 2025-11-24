¿Quién será el árbitro del partido Santa Fe vs Tolima de la tercera fecha de los cuadrangulares?

La tercera fecha de los cuadrangulares iniciará en el Estadio El Campín con el partido de Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima. Le contamos cómo llegan los equipos.

Le puede interesar: Hugo Rodallega le iba a dejar patear el penal a Mosquera Marmolejo y el motivo que lo frenó

Independiente Santa Fe:

Por segundo cuadrangular consecutivo, Santa Fe perdió en el debut (En la Liga BetPlay 2025-1 cayó 0-1 ante Millonarios). En esta ocasión fue a manos de Atlético Bucaramanga que jugó con un hombre menos durante la segunda mitad.

Esta derrota representó un duro golpe para los jugadores que prometieron recuperar los puntos en casa, y así lo hicieron, pues ante Fortaleza, consiguieron una victoria fundamental, gracias a tres goles de Hugo Rodallega, que los volvió a meter en la pelea por el primer puesto.

Vale la pena resaltar que Santa Fe podrá contar con Ómar Fernández Frasica y Alexis Zapata de regreso de sus lesiones, mientras que Yilmar Velásquez se perderá este partido por sanción debido a acumulación de tarjetas amarillas al igual que Elvis Perlaza, quien fue expulsado contra Fortaleza.

Deportes Tolima:

El equipo de Lucas González ya sabe lo que es ganar en Bogotá: Derrotaron en la primera fecha a Fortaleza en el Estadio de Techo por la mínima diferencia con anotación de Adrián Parra.

Sin embargo, en su siguiente salida, que fue contra Atlético Bucaramanga en el Estadio Manuel Murillo Toro, no pudieron sacar ventaja y empataron sin goles, manteniendo la primera posición de la tabla gracias a la ventaja deportiva (punto invisible) que obtuvieron en el ‘todos contra todos’.

Las claves: Santa Fe y Tolima se han enfrentado en dos ocasiones este año: En el primer semestre jugaron en Bogotá y empataron sin goles, mientras que el Manuel Murillo Toro albergó su enfrentamiento en este segundo semestre y la victoria fue para Santa Fe 1-0 con gol de Ewil Murillo.

Así va el cuadrangular B tras dos fechas:

Deportes Tolima (4 puntos) Atlético Bucaramanga (4 puntos) Santa Fe (3 puntos) Fortaleza (0 puntos)

Partido: Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima

Fecha: martes 25 de noviembre

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín de Bogotá

Transmisión: Win Sports+.

Árbitro: Carlos Márquez (Bolívar)

Las claves: Las tribunas lateral sur, oriental general sur (sectores 7 al 12), y oriental preferencial sur (sectores 5 al 9), no estarán habilitadas por un evento musical (concierto de Dua Lipa). Los asistentes serán ubicados en el sector norte.