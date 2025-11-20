“Ventajas extradeportivas”, DT de Junior sobre no querer jugar ante Nacional en Manizales o Bogotá

Mucho se ha hablado acerca del partido de la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano entre Atlético Nacional vs Junior, en el que el cuadro antioqueño no podrá jugar en el estadio Atanasio Girardot y el DT del cuadro barranquillero dice que se niegan a jugar en una sede como Manizales o Bogotá.

En la rueda de prensa, luego del duelo ante Independiente Medellín, Alfredo Arias fue cuestionado ante su negativa y reseñó que es una ventaja extradeportiva en favor del cuadro Verdolaga jugar en una plaza de altura porque ellos entrenan en altura.

Al respecto señaló que “Hay un principio en las definiciones de partido que es el de no tener ventajas extradeportivas. Atlético Nacional tiene su sede en Medellín y queremos jugar allí, no se puede y lo entendemos, pero no”.

“Nacional entrena a 2000 metros (sobre el nivel del mar) en Guarne, yo estuve allá. Entonces, no le voy a dar ventaja. Pretendo que no se la dé nadie, vamos a donde sea, pero que sea sin ventajas extradeportivas”, explicó.

Por ahora, ese partido entre Nacional y Junior está programado para el miércoles 26 de noviembre a las 8:30 de la noche, pero con escenario por confirmar. Es de aclarar que ambos equipos deben aprobar la sede y, por ahora, el conjunto barranquillero no ha dado el aval ante las propuestas entregadas.