Muchos se vieron sorprendidos con el regreso de las rejas divisorias al Atanasio Girardot en DIM vs Nacional

Dentro de los hechos que se dieron en el clásico paisa, el regreso de estas vallas dejó muchos comentarios.

DIM vs Nacional: muchos se vieron sorprendidos con el regreso de las rejas divisorias al Atanasio Girardot
Nacional vs DIM
Por Evaristo Pérez

El estadio Atanasio Girardot volvió a lucir rejas divisorias entre tribunas en una postal que sorprendió a los asistentes al clásico antioqueño entre Medellín y Atlético Nacional, este domingo 23 de noviembre.

Fue en el duelo de la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales que se vivió en la capital antioqueña y que terminó igualado sin goles, que se dio la novedad.

Varios asistentes evidenciaron la presencia de estas vallas divisorias que se evidenciaron entre las tribunas occidental y sur del estadio Atanasio Girardot.

En los principales estadios del fútbol colombiano, las rejas divisorias fueron retiradas hace años y por eso causó novedad encontrarse de regreso con las mismas.

       

