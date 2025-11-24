Muchos se vieron sorprendidos con el regreso de las rejas divisorias al Atanasio Girardot en DIM vs Nacional

El estadio Atanasio Girardot volvió a lucir rejas divisorias entre tribunas en una postal que sorprendió a los asistentes al clásico antioqueño entre Medellín y Atlético Nacional, este domingo 23 de noviembre.

Vea acá: ExDT y panelista de TV estalló en vivo y denunció amenazas mientras esta en pleno programa

Fue en el duelo de la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales que se vivió en la capital antioqueña y que terminó igualado sin goles, que se dio la novedad.

Varios asistentes evidenciaron la presencia de estas vallas divisorias que se evidenciaron entre las tribunas occidental y sur del estadio Atanasio Girardot.

En los principales estadios del fútbol colombiano, las rejas divisorias fueron retiradas hace años y por eso causó novedad encontrarse de regreso con las mismas.