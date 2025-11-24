Millonarios finalmente tomó drástica decisión con Neyser Villarreal para quitarse un dolor de cabeza

Neyser Villarreal se cansó de hacerle desplantes a Millonarios hasta que el club tomó una drástica decisión con él.

El paso de Neyser Villarreal por Millonarios estuvo lejos de ser bueno: En primer lugar, no tuvo el rendimiento esperado conforme a sus actuaciones en la Selección Colombia Sub-20, pero tras del hecho, dio mucho de qué hablar de manera negativa por sus comportamientos dentro y fuera de la cancha.

Por ejemplo, causó gran polémica cuando se paró en el balón durante un partido contra Santa Fe. También desató la furia de los hinchas de Millonarios al ponerse una camiseta del América de Cali, y el último desplante, fue no presentarse a la citación de su club luego de regresar del Mundial Sub-20, donde fue figura y goleador.

De esta manera, Neyser no ha tenido minutos de manera oficial desde el pasado sábado 18 de octubre, que fue el último partido de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20.

Y aunque ya se sabía que Villarreal continuaría su carrera en Cruzeiro de Brasil, todavía le quedaba contrato con Millonarios, vínculo que terminó este lunes 24 de noviembre: “Millonarios FC informa que desvinculó, de manera anticipada, al jugador Néiser Villarreal”, dio a conocer el club bogotano a través de sus redes sociales.

Millonarios iría hasta la FIFA por Neyser Villarreal:

Según informó César Augusto Londoño, Millonarios no se quedaría de brazos cruzados por el comportamiento de Neyser Villarreal, así que estarían considerando la posibilidad de ir hasta FIFA para poner una queja de manera formal:

“Neiser Villarreal se vinculará como agente libre el 1 de diciembre a Cruzeiro, que está atento a la situación del jugador, porque Millonarios le abrió un expediente administrativo porque no volvió a entrenar teniendo contrato firmado. Se estudia una queja formal ante FIFA”.

