Deportes

Millonarios oficializó a su nuevo director deportivo y compartió su destacada trayectoria

El cuadro bogotano confirmó la llegada del hombre con el que busca fortalecer su organización deportiva.

Millonarios oficializó la llegada de Michaloutsos para hacerse cargo de las riendas del club
Ariel Michaloutsos
Por Evaristo Pérez

Millonarios tiene nuevo director deportivo, se trata del argentino Ariel Michaloutsos que fue confirmado este sábado en el cargo por parte del cuadro bogotano y el que será presentado de manera oficial la próxima semana.

Un académico, con trayectoria en los equipos argentinos Newell’s Old Boys y River Plate, es quien llega al cuadro Albiazul en busca de “fortalecer la organización deportiva de Millonarios FC y complementar una estructura moderna basada en planificación estratégica, investigación multi áreas e interpretación de data”.

Comunicado Oficial de Michaloutsos a Millonarios

“Millonarios FC informa que, el argentino Ariel Michaloutsos es el nuevo Director Deportivo de la institución. Será presentado oficialmente la próxima semana.

Vea también: El emotivo homenaje de Daniel Muñoz tras su gol en la Premier League: el mensaje que conmovió a todos

Con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en el Fútbol Argentino, Ariel asume este rol para fortalecer la organización deportiva de Millonarios FC y complementar una estructura moderna basada en planificación estratégica, investigación multi áreas e interpretación de data.

Michaloutsos es Docente en Dirección Deportiva, cuenta con un Máster Superior en Big Data aplicado al Fútbol y un Máster en Sport Data Campus. Además, es docente ATF, lo que respalda su perfil académico y su enfoque metodológico y corporativo.

Su experiencia profesional incluye cargos de alto impacto en clubes de primer nivel:

•   Director de Área de Captación y Visorías – Newell’s Old Boys (2017–2019)

•   Secretario Técnico de Primera División – Newell’s Old Boys (2019)

•   Director Deportivo – Newell’s Old Boys (2019–2022)

•   Secretaría Técnica – River Plate (2022–2023)

•   Director de Área de Investigación Deportiva – River Plate (2023–2024)

Ariel también es autor del libro “Dirección Deportiva”, obra en la que comparte su visión sobre la gestión integral del fútbol moderno. ¡Bienvenido al Embajador!”.

       

Tags

     

Lo Último

Lo que debe saber