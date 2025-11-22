Millonarios oficializó a su nuevo director deportivo y compartió su destacada trayectoria

Millonarios tiene nuevo director deportivo, se trata del argentino Ariel Michaloutsos que fue confirmado este sábado en el cargo por parte del cuadro bogotano y el que será presentado de manera oficial la próxima semana.

Un académico, con trayectoria en los equipos argentinos Newell’s Old Boys y River Plate, es quien llega al cuadro Albiazul en busca de “fortalecer la organización deportiva de Millonarios FC y complementar una estructura moderna basada en planificación estratégica, investigación multi áreas e interpretación de data”.

Comunicado Oficial de Michaloutsos a Millonarios

“Millonarios FC informa que, el argentino Ariel Michaloutsos es el nuevo Director Deportivo de la institución. Será presentado oficialmente la próxima semana.

Vea también: El emotivo homenaje de Daniel Muñoz tras su gol en la Premier League: el mensaje que conmovió a todos

Con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en el Fútbol Argentino, Ariel asume este rol para fortalecer la organización deportiva de Millonarios FC y complementar una estructura moderna basada en planificación estratégica, investigación multi áreas e interpretación de data.

Michaloutsos es Docente en Dirección Deportiva, cuenta con un Máster Superior en Big Data aplicado al Fútbol y un Máster en Sport Data Campus. Además, es docente ATF, lo que respalda su perfil académico y su enfoque metodológico y corporativo.

Su experiencia profesional incluye cargos de alto impacto en clubes de primer nivel:

• Director de Área de Captación y Visorías – Newell’s Old Boys (2017–2019)

• Secretario Técnico de Primera División – Newell’s Old Boys (2019)

• Director Deportivo – Newell’s Old Boys (2019–2022)

• Secretaría Técnica – River Plate (2022–2023)

• Director de Área de Investigación Deportiva – River Plate (2023–2024)

Ariel también es autor del libro “Dirección Deportiva”, obra en la que comparte su visión sobre la gestión integral del fútbol moderno. ¡Bienvenido al Embajador!”.