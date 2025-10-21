Luego de ser goleador del Mundial Sub-20, Neyser Villarreal le hizo nuevo desplante a Millonarios

Neyser Villarreal llegó al Mundial Sub-20 sin continuidad en Millonarios, pero el técnico César Torres confió plenamente en sus capacidades, y aunque en los primeros partidos no fue titular, rápidamente regresó al once titular y con goles demostró todo su talento.

Una vez se terminó la Copa del Mundo, cada futbolista tenía que regresar a sus clubes, pero Neyser no se presentó en Millonarios.

Villarreal no ha podido anotar con la camiseta de Millonarios, y en general, el nivel que ha presentado no ha estado ni cerca de lo que mostró en la cita orbital.

Sin embargo, una de las grandes críticas que han surgido hacia el futbolista, no es tanto por su nivel, sino por su comportamiento, desde la ocasión en que se paró en el balón durante el clásico capitalino hasta cuando se puso la camiseta del América de Cali y levantó la polémica.

Ya se sabe que Neyser Villarreal se marchará de Millonarios, tan pronto se termine su contrato y llegará al Cruceiro de Brasil, pero todavía le quedan 40 días como futbolista del ‘Embajador’, y según reveló Julián Capera, periodista de ESPN, desde la institución no descartan la posibilidad de utilizarlo.

No obstante, después de cumplir con la Selección Colombia y viajar nuevamente a nuestro país, Neyser no se presentó a la citación de Millonarios. En contraste, Carlos Sarabia, el lateral derecho de la ‘Tricolor’, sí llegó al entrenamiento:

“Neiser Villarreal no se presentó a la citación hoy de Millonarios, teniendo contrato vigente con el club capitalino. Si lo hizo Carlos Sarabia tras el Mundial Sub-20. Neiser se irá a Brasil, donde arregló con Cruziero, pero debe cumplir su relación con Millonarios”, reportó César Augusto Londoño a través de su cuenta de X.