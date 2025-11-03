Millonarios llegaría hasta la FIFA por Neyser Villarreal y Cruzeiro está muy pendiente de lo que pase

Neyser Villarreal ha sido la figura de la Selección Colombia Sub-20, desde el Sudamericano donde se consagró como goleador hasta el más reciente Mundial, donde pudo anotar cinco tantos en apenas seis partidos. No obstante, su relación con Millonarios ha sido particularmente compleja, pues no ha podido demostrar sus capacidades.

De hecho, Villarreal, después de regresar de la Copa del Mundo, ni siquiera se volvió a presentar en Millonarios pese a que todavía tenía contrato vigente, razón por la cual, el club estudia presentar una queja ante la FIFA.

El encargado de revelar la situación de Neyser Villarreal en Millonarios fue César Augusto Londoño, quien utilizó sus redes sociales para señalar que el club ‘Embajador’ no se quedará de brazos cruzados ante los desplantes del joven futbolista.

Según informó el periodista de Caracol Radio, además de abrirle un expediente administrativo e incumplir su contrato, estarían considerando poner una queja formal ante la FIFA.

Esta situación podría perjudicar a Neyser, pues aunque ya tiene contrato firmado para convertirse en nuevo futbolista de Cruzeiro a partir del 1 de diciembre, una determinación negativa de la FIFA no sería del agrado para el club brasileño.

De esta manera, Cruzeiro está atento a lo que suceda con Neyser Villarreal en el tiempo que le resta vinculado a Millonarios, y además, con el pronunciamiento de la FIFA en caso de que el club decida poner la queja formal:

“Neiser Villarreal se vinculará como agente libre el 1 de diciembre a Cruzeiro, que está atento a la situación del jugador, porque Millonarios le abrió un expediente administrativo porque no volvió a entrenar teniendo contrato firmado. Se estudia una queja formal ante FIFA”, fue lo que escribió César Augusto Londoño en la tarde de este lunes festivo 3 de noviembre.