Cinco equipos luchan por dos cupos en los cuadrangulares del FPC y otros cinco quieren ventaja deportiva

La última fecha del fútbol colombiano se definirá este jueves a partir de las 7:00 p.m. en diferentes estadios del país. Tan pronto se conozca cuáles serán los ocho equipos que participarán en la siguiente ronda, se realizará el sorteo.
El sorteo de los cuadrangulares se realizará a las 9:15 y se transmitirá por la señal de Win Sports.
Le puede interesar: César Farías no llegará a Santa Fe ‘por culpa’ de los futbolistas, según periodista de Win Sports
Cinco equipos por dos cupos a los cuadrangulares:
América de Cali y Alianza Valledupar ocupan la séptima y octava casilla a falta del partido definitivo, ambos con 29 puntos, pero son asechados por Santa Fe (28 puntos), Águilas Doradas (27 puntos) y Once Caldas (26 puntos)
Los equipos que lucharán por la ventaja deportiva:
Cinco equipos buscarán finalizar en la primera y segunda posición para obtener la ventaja deportiva en cuadrangulares (también llamada punto invisible): Medellín (37 puntos), Atlético Nacional (37 puntos), Bucaramanga (37 puntos), Deportes Tolima (35 puntos) y Fortaleza (35 puntos).
Vea también: ¿Se va el Arriero del Once Caldas? Reportaron que lo quieren seducir en el exterior por un buen billete
Programación de los partidos:
Serán ocho los partidos que se disputarán en simultáneo, con la excepción de Boyacá Chicó vs Millonarios y La Equidad vs Deportivo Pereira, que se disputarán este miércoles porque son equipos que ya no compiten por nada:
- Llaneros vs Envigado | Jueves 13 – 7:00 p.m.
- Santa Fe vs Alianza FC | Jueves 13 – 7:00 p.m.
- Medellín vs América | Jueves 13 – 7:00 p.m.
- Pasto vs Bucaramanga | Jueves 13 – 7:00 p.m.
- Rionegro Águilas Doradas vs Tolima | Jueves 13 – 7:00 p.m.
- Junior vs Atlético Nacional | Jueves 13 – 7:00 p.m.
- Unión Magdalena vs Fortaleza | Jueves 13 – 7:00 p.m.
- Cali vs Once Caldas | Jueves 13 – 7:00 p.m.