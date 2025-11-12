Cinco equipos luchan por dos cupos en los cuadrangulares del FPC y otros cinco quieren ventaja deportiva

América de Cali vs Fortalez en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá

La última fecha del fútbol colombiano se definirá este jueves a partir de las 7:00 p.m. en diferentes estadios del país. Tan pronto se conozca cuáles serán los ocho equipos que participarán en la siguiente ronda, se realizará el sorteo.

El sorteo de los cuadrangulares se realizará a las 9:15 y se transmitirá por la señal de Win Sports.

Cinco equipos por dos cupos a los cuadrangulares:

América de Cali y Alianza Valledupar ocupan la séptima y octava casilla a falta del partido definitivo, ambos con 29 puntos, pero son asechados por Santa Fe (28 puntos), Águilas Doradas (27 puntos) y Once Caldas (26 puntos)

Los equipos que lucharán por la ventaja deportiva:

Cinco equipos buscarán finalizar en la primera y segunda posición para obtener la ventaja deportiva en cuadrangulares (también llamada punto invisible): Medellín (37 puntos), Atlético Nacional (37 puntos), Bucaramanga (37 puntos), Deportes Tolima (35 puntos) y Fortaleza (35 puntos).

Programación de los partidos:

Serán ocho los partidos que se disputarán en simultáneo, con la excepción de Boyacá Chicó vs Millonarios y La Equidad vs Deportivo Pereira, que se disputarán este miércoles porque son equipos que ya no compiten por nada: