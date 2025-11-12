¿Se va el Arriero del Once Caldas? Reportaron que lo quieren seducir en el exterior por un buen billete

Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera ha dejado una huella importante en Once Caldas, pues desde que asumió como director técnico, puso a competir nuevamente al equipo, no solamente con las clasificaciones consecutivas a cuadrangulares, sino con su regreso a torneo internacional.

Sin embargo, después de la eliminación en Copa Sudamericana a manos de Independiente del Valle en cuartos de final, a los hinchas se les colmó la paciencia y han pedido que no continúe en el cargo.

Y aunque el técnico no ha mostrado ninguna intención de marcharse, parece que lo están seduciendo de un equipo en el extranjero que le ofrecería una suma importante de dinero.

El periodista Mauricio Trujillo de Win Sports fue el encargado de adelantar esta noticia para el programa ‘Saque Largo’, quien comenzó asegurando que tanto los directivos de Once Caldas como ‘El Arriero’ Herrera desean continuar por el mismo camino.

Sin embargo, desde el fútbol de Ecuador pretenden contratar al técnico que supo ser campeón del fútbol colombiano en 2022 con Atlético Nacional y que además ganó dos títulos de la segunda división con Real Cartagena.

El comunicador dejó claro que el club no fue el que mostró el interés en El Arriero, sino que fueron empresarios, quien le dijeron al entrenador que podría seguir trabajando con todo su cuerpo técnico y le ofrecerían una salario que podría seducirlo:

“No hay ninguna duda que todos en la dirigencia del Once Caldas quieren que Hernán Darío Herrera se quede y él se quiere quedar, pero la noticia es que ha sonado insistentemente de parte de unos empresarios a ofrecerle a Hernán Darío Herrera con todo su cuerpo técnico, la posibilidad de irse al fútbol de Ecuador. Parece ser que la oferta económica es bastante tentadora y podría ser que le sonara la idea”.