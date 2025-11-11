La Dimayor definió fecha, hora y señales para el sorteo de los cuadrangulares

La Liga Betplay Dimayor 2025-II cumplirá este jueves con su fecha 20, la última de la fase todos contra todos, que dejará a los ocho primeros equipos de la tabla de posiciones clasificados para los tradicionales cuadrangulares semifinales del campeonato y ya hay detalles del sorteo.

A través de un comunicado oficial, la Dimayor anunció que ese mismo día (jueves 13 de noviembre) se realizará el sorteo oficial a las 9.15 de la noche. Además, señaló que la transmisión del mismo se dará por el canal oficial, Win Sports, pero, también se podrá ver por el canal de YouTube de la entidad que rige el fútbol profesional.

Vea acá: “La psicópata va quedando en su sitio”, Iván Mejía sobre precandidata presidencial

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR se permite informar que el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre a las 9:15 P.M.

El evento será transmitido en directo por Win Sports, Win + Fútbol y a través de nuestro canal oficial de YouTube de la DIMAYOR (@DIMAYOR_Oficial).

Vea también: “Hostigamiento”, Boyacá Chicó explicó sus razones para que partido ante Millonarios sea a puerta cerrada

Los invitamos a seguir la transmisión y conocer cómo quedarán conformados los grupos, así como el camino que recorrerán los equipos en busca del título del segundo semestre del FPC”, informó.

Así es que una vez finalizados los compromisos, este jueves a las 9:15 de la noche se podrá ver el sorteo de los cuadrangulares del fútbol colombiano tanto en el canal de YouTube de la Dimayor como por el canal Win Sports.