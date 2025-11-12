Deportes

Fecha 20 del FPC: varios canales se habilitan para transmitir los partidos, aparte de Win Sports

Hay encuentros que estarán disponibles hasta en cinco operadores para la definitiva jornada que define los 8 clasificados y la ventaja deportiva.

Por Evaristo Pérez

Como ya se ha vuelto costumbre en los últimos semestres en el fútbol colombiano, la definitiva fecha 20 de la Liga Betplay Dimayor, tendrá transmisión por múltiples canales y operadores, además de las señales habituales de Win Sports y Win + Fútbol.

El propio canal propietario de los derechos anunció la cesión realizada a otras señales y habrá hasta seis operadores emitiendo algunos encuentros.

Aparte de las plataformas del canal reseñado, también tendrán señal en canales propios los operadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo y EMCALI.

A excepción del partido América vs Independiente Medellín (exclusivo de Win+ Fútbol), todos los partidos irán por las señales de Win Play, WinSports.co y en el canal de YouTube de Win Sports.

Canales por partido para fecha 20 del fútbol colombiano

La Equidad vs Pereira | Miércoles 12 – 4:00 p.m.

Claro: HD 1522 | SD 522

Movistar: HD 210 (Fibra TV) | SD497 (TV Satelital)

Win + Fútbol | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports

Boyacá Chicó vs Millonarios | Miércoles 12 – 8:20 p.m.

Claro: HD 1522 | SD 522

Movistar: HD 210 (Fibra TV) | SD497 (TV Satelital)

Win + Fútbol | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports

Llaneros vs Envigado | Jueves 13 – 7:00 p.m.

Claro Música: HD 1157 | SD 157

Movistar: señal 304

Win Sports | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports

Santa Fe vs Alianza FC | Jueves 13 – 7:00 p.m.

Red+ (Claro): HD 1007

DirecTV: HD 1635 - SD 635 – DGO

Movistar: Canal 702

Tigo: Canal 238

EmCali: Señal 147

Win Sports | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports

Medellín vs América | Jueves 13 – 7:00 p.m.

Claro: HD 1522 | SD 522

DirecTV: HD 1634 - SD 634

Movistar: HD 210 (Fibra TV) | SD497 (TV Satelital)

Tigo: Canal 239

Win Sports + Fútbol

Pasto vs Bucaramanga | Jueves 13 – 7:00 p.m.

Radiola (Claro): HD 1152 – SD 152

DirecTV: HD 1638 - SD 638 – DGO

Movistar: Canal 801

Tigo: Canal 449

Win Sports | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports

Rionegro Águilas Doradas vs Tolima | Jueves 13 – 7:00 p.m.

Claro Sports: HD 1502

DirecTV: HD 1637 - SD 637 – DGO

Movistar: Canal 303

Tigo: Canal 499

Win Sports | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports

Junior vs Atlético Nacional | Jueves 13 – 7:00 p.m.

Red+ Noticias (Claro): HD 1001

DirecTV: HD 1636 - SD 636 – DGO

Movistar: Canal 816

Tigo: Señal 02

Win Sports | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports

Unión Magdalena vs Fortaleza | Jueves 13 – 7:00 p.m.

Salud (Claro): HD 1010

DirecTV: HD 1640 - SD 640 – DGO

Movistar: Canal 611

Win Sports | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports

Cali vs Once Caldas | Jueves 13 – 7:00 p.m.

Sin Límites (Claro): HD 153

DirecTV: HD 1639 - SD 639 – DGO

Movistar: Canal 802

Win Sports | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports

