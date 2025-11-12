Fecha 20 del FPC: varios canales se habilitan para transmitir los partidos, aparte de Win Sports

Como ya se ha vuelto costumbre en los últimos semestres en el fútbol colombiano, la definitiva fecha 20 de la Liga Betplay Dimayor, tendrá transmisión por múltiples canales y operadores, además de las señales habituales de Win Sports y Win + Fútbol.
El propio canal propietario de los derechos anunció la cesión realizada a otras señales y habrá hasta seis operadores emitiendo algunos encuentros.
Aparte de las plataformas del canal reseñado, también tendrán señal en canales propios los operadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo y EMCALI.
A excepción del partido América vs Independiente Medellín (exclusivo de Win+ Fútbol), todos los partidos irán por las señales de Win Play, WinSports.co y en el canal de YouTube de Win Sports.
Canales por partido para fecha 20 del fútbol colombiano
La Equidad vs Pereira | Miércoles 12 – 4:00 p.m.
Claro: HD 1522 | SD 522
Movistar: HD 210 (Fibra TV) | SD497 (TV Satelital)
Win + Fútbol | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports
Boyacá Chicó vs Millonarios | Miércoles 12 – 8:20 p.m.
Claro: HD 1522 | SD 522
Movistar: HD 210 (Fibra TV) | SD497 (TV Satelital)
Win + Fútbol | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports
Llaneros vs Envigado | Jueves 13 – 7:00 p.m.
Claro Música: HD 1157 | SD 157
Movistar: señal 304
Win Sports | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports
Santa Fe vs Alianza FC | Jueves 13 – 7:00 p.m.
Red+ (Claro): HD 1007
DirecTV: HD 1635 - SD 635 – DGO
Movistar: Canal 702
Tigo: Canal 238
EmCali: Señal 147
Win Sports | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports
Medellín vs América | Jueves 13 – 7:00 p.m.
Claro: HD 1522 | SD 522
DirecTV: HD 1634 - SD 634
Movistar: HD 210 (Fibra TV) | SD497 (TV Satelital)
Tigo: Canal 239
Win Sports + Fútbol
Pasto vs Bucaramanga | Jueves 13 – 7:00 p.m.
Radiola (Claro): HD 1152 – SD 152
DirecTV: HD 1638 - SD 638 – DGO
Movistar: Canal 801
Tigo: Canal 449
Win Sports | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports
Rionegro Águilas Doradas vs Tolima | Jueves 13 – 7:00 p.m.
Claro Sports: HD 1502
DirecTV: HD 1637 - SD 637 – DGO
Movistar: Canal 303
Tigo: Canal 499
Win Sports | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports
Junior vs Atlético Nacional | Jueves 13 – 7:00 p.m.
Red+ Noticias (Claro): HD 1001
DirecTV: HD 1636 - SD 636 – DGO
Movistar: Canal 816
Tigo: Señal 02
Win Sports | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports
Unión Magdalena vs Fortaleza | Jueves 13 – 7:00 p.m.
Salud (Claro): HD 1010
DirecTV: HD 1640 - SD 640 – DGO
Movistar: Canal 611
Win Sports | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports
Cali vs Once Caldas | Jueves 13 – 7:00 p.m.
Sin Límites (Claro): HD 153
DirecTV: HD 1639 - SD 639 – DGO
Movistar: Canal 802
Win Sports | Win Play | Canal de YouTube de Win Sports