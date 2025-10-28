El salto que necesitan para clasificar: Conejo con gorra y camiseta de Millonarios se hace viral

A pesar que la actual temporada de Millonarios no es de las mejores de los últimos años, los hinchas ‘embajadores’ se ilusionan con entrar al grupo de los 8 semifinalistas luego de la victoria frente a Santa Fe en el clásico capitalino. Es tal la emoción de los fanáticos que recientemente hicieron viral a un conejo que estaba vestido con las prendas del equipo que actualmente es dirigido por Hernán Torres.

El usuario de TikTok, Joseph Sánchez, fue el encargado de publicar un clip que rápidamente pasó la barrera de las 430.000 reproducciones, en el que se ve a un fiel seguidor de ‘Millos’, junto a su mascota, un conejo blanco con manchas negras, vestida con una camiseta y una gorra del equipo bogotano; escena que generó cientos de reacciones en la plataforma china.

“Y de millos que no es lo mismo”, “Los de Millonarios somos diferentes a los demás”, “El rabbit Millos”, “El que no sepa de perros hinchas de Millonarios que no opine”, “Una conevaca hincha de Millonarios”, “Solo millos locas”, y “Bello es poquito”, fueron algunos de los comentarios.

Las cuentas de Millonarios para clasificar al Grupo de los Ocho

A la fecha que se escribe este artículo Millonarios ocupa la posición 13 en la tabla de la Liga BetPlay 2025-2 con 21 puntos, por debajo de Once Caldas, Alianza y Santa Fe. Para llegar a las finales, el ‘azul’ tiene que ganar sí o sí los tres encuentros que le quedan en el fixture, y no la tendrá nada fácil, ya que tendrá que abandonar su nido en dos de estas ocasiones.

Serán 9 puntos los que tiene que hacer el equipo para llegar a esta instancia, recibiendo al ‘blanco balnco’ el próximo miércoles 29 de octubre; y cerrando de visita con Envigado (actual decendido del campeonato), el 3 de noviembre y contra Chicó el 9.