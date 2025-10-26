Filtraron el nombre del extranjero del FPC que buscaría Millonarios para reemplazar a Mackalister Silva

En Millonarios todavía no dan por descartadas las opciones de llegar a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, pero también andan pensando en la planificación de la nómina para el otro año por lo que aseguran que Hernán Torres ya tendría en lista a un extranjero.

Después de la victoria ante Santa Fe con un hombre menos, las ilusiones de los hinchas azules se avivaron un poco.

Sin embargo, desde el sur del país un reconocido periodista de la región, Germán Andrés Paz, señaló que “El uruguayo Facundo Boné interesa a Millonarios”.

En medio de uno de sus espacios, el comunicador explicó: “Resulta que David Mackalister Silva está quemando sus últimos cartuchos y Hernán Torres para la próxima temporada quiere contar con Facundo Boné que está con Deportivo Pasto”.

“El uruguayo ha manifestado que mientras armen un buen equipo podría continuar, pero Millonarios lo quiere para su mediocampo”, agregó.

Facundo Boné es un uruguayo de 29 años con recorrido en varios clubes de su país, un paso por Brasil y en Colombia ha jugado en Deportivo Pasto y Deportes Tolima.