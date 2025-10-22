¿Se va de Millonarios? Hernán Torres habló de los detalles de su contrato

Luego de igualar ante Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín, a Hernán Torres le indagaron acerca de su continuidad en Millonarios y el entrenador fue claro que ni él mismo tenía certeza, más allá de que tiene un contrato hasta mediados del otro año.

PUBLICIDAD

El equipo bogotano igualó 1-1 ante el cuadro santandereano y dejó complicadas las posibilidades de avanzar a los cuadrangulares, algo que inquieta a los hinchas y por lo que se duda hasta del futuro del DT.

Sobre eso, señaló: “Mi contrato está hasta el 30 de julio del año entrante. Todavía no me han dicho si esto pasa o no pasa. Mi compromiso es levantar el equipo futbolísticamente, conseguir los puntos y no dejar de pelear por la clasificación que lo estamos luchando, pero partido tras partido se agotan las opciones, aunque hay posibilidades matemáticas y mientras existan vamos a pelear”.

“Eso sí, el contrato está hasta julio y vamos a ver qué sucede. Cuando las cosas no salen comienzan los ires y venires. Ningún directivo me ha dicho nada y el acuerdo se hizo hasta el otro año, sin embargo tenemos que esperar si hay una nueva decisión o no”, agregó.

A corto plazo es el contrato de Hernán Torres con Millonarios y por ahora no le han dado señales para renovar el mismo, lo que sí espera el DT es poderlo completar.