Néiser Villarreal volvió a jugársela a Millonarios con polémica publicación sobre Marino Hinestroza de Atlético Nacional

El conflicto reciente entre el joven delantero Néiser Villarreal y la afición de Millonarios se originó por una publicación en sus redes sociales que fue interpretada como una grave falta de respeto hacia la institución y su hinchada. La controversia se desató cuando Villarreal, quien aún era jugador de Millonarios (pese a sus conocidas ausencias y problemas disciplinarios), subió una foto de Marino Hinestroza del Atlético Nacional con mensajes elogiosos como “Volviste animal” y “Máquina”. Este gesto, al glorificar a un futbolista del principal y más acérrimo rival, fue tomado por los seguidores Embajadores como una afrenta directa.

Esta acción encendió la furia de los hinchas en las plataformas digitales, quienes tildaron el comportamiento de Villarreal como “despreciable” e impropio de un jugador que tiene un vínculo contractual con el equipo. El malestar se intensificó porque el incidente se sumó a un historial de indisciplina del jugador, quien había estado en el ojo del huracán por no presentarse a los entrenamientos del club tras su participación en el Mundial Sub-20, a pesar de las repetidas citaciones. Esta publicación fue la gota que colmó el vaso para muchos, quienes ya cuestionaban el compromiso del delantero.

Como respuesta a la reiterada indisciplina y este último acto de deslealtad pública, Millonarios tomó medidas firmes. El club le notificó oficialmente a Villarreal que había iniciado un “proceso administrativo correspondiente” por su prolongada ausencia sin justificación. Esta decisión institucional subraya que el jugador fue apartado del grupo y que su salida del club, cuyo contrato finaliza en noviembre, se daría en medio de un conflicto. La acción disciplinaria y el rechazo de la afición confirman que el paso de Villarreal por Millonarios terminará de manera polémica y decepcionante para ambas partes.