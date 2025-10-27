“Para eso les pagan”, Ídolo de Santa Fe los criticó por ‘no sudar la camiseta’ vs Millonarios

En condición de local y con un hombre más durante 30 minutos, Santa Fe perdió el clásico capitalino ante Millonarios y complicó su clasificación a los cuadrangulares.

Los hinchas quedaron decepcionados por el rendimiento del equipo y quien alzó la voz fue Alfonso Cañón, uno de los máximos ídolos del equipo.

Alfonso Cañón fue invitado y homenajeado por Santa Fe al partido contra Millonarios, que determinaba gran parte de las aspiraciones de ambos equipos, pues los dos necesitaban sumar los tres puntos para seguir peleando por la clasificación.

El nivel del partido no estuvo bueno, y de hecho, el gol de Millonarios llegó en el último instante del compromiso que no tuvo mayores emociones por parte de ningún equipo.

Es por tal razón que el rendimiento de Santa Fe decepcionó tanto a Alfonso Cañón, pues considera que los futbolistas no estuvieron a la altura del compromiso, pues no se les veía ganas de luchar por la camiseta:

“Sufriendo, porque se perdió, el fútbol es ese y el que hace gol es el que gana... uno jugando siempre y ver así esos jugadores sin ganas, sin deseos, sin luchar esa camiseta, que la sudaran, que para eso les pagan, pero no, ese es el fútbol”.

Cañón recordó sus épocas como futbolista de Santa Fe para dejar claro que los jugadores deben luchar la camiseta, no solo por ellos, sino por los hinchas que acompañan:

“Que luchen la camiseta, que para eso tienen un contrato, para eso los llamaron y los tienen en un equipo. Uno tenía que luchar por la hinchada, más que todo por la hinchada que es la que lo acompaña a uno cada 8 o 15 días a verlo jugar, entonces hay que demostrarle eso, luchar la camiseta, sudarla”.