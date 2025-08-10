Jorge Bava no se olvidó de Sergio Blanco, hincha de Santa Fe que murió en concierto de Damas Gratis

A pesar de comenzar ganando, Santa Fe perdió 1-2 en condición de visitante a manos del Atlético Bucaramanga. El técnico Jorge Bava dejó claro que hubiera planeado diferente el partido si la decisión de aplazar el clásico capitalino la hubieran informado antes, pero también hizo énfasis en su pésame por el fallecimiento de Sergio Blanco.

Sergio Blanco era un líder de la barra La Guardia Albi-Roja Sur y falleció en medio de los desmanes que se presentaron en el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena.

Este hecho obligó al aplazamiento del clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios, que estaba programado para el próximo miércoles 13 de agosto.

Entonces Jorge Bava fue muy claro al señalar que la prioridad era garantizar la seguridad y la tristeza de la pérdida de Sergio Blanco, pero dijo que si se hubiera enterado antes del aplazamiento, habría planteado diferente el partido contra Bucaramanga y quizás el resultado pudo ser diferente:

“Los planes no, pero si hubiéramos tenido la información a tiempo, el plan no hubiera sido el que fue.

“Vamos por partes, la empatía con la familia, amigos (de Sergio Blanco) por la lastimosa pérdida que sufrimos. No tengo la facultad para decir si estuvo bien suspendido, si se debía jugar o no, sea cual sea la decisión, me hubiera gustado tenerla a tiempo, literalmente subiendo al avión, nos enteramos, así que seguramente el plan hubiera sido otro y ya no había tiempo de cambiar.

Si nosotros hubiéramos sabido el jueves, seguramente lo hubiéramos planificado diferente, nos enteramos tarde. Era festivo, pero hay varias plataformas de meeting para acelerar eso. Puede perder un partido y el invicto, pero lo que no puedo hacer es decirle a un jugador que va a jugar y después no ponerlo a jugar, ojalá no vuelva a pasar, pero insisto en mi pésame a la familia de la persona que falleció, eso está por encima de todo".