Santa Fe vs Millonarios femenino ya tiene fecha, pero no se jugará en El Campín, ¿Por qué?

La violencia que se presentó durante el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena, no solamente obligó a cancelar dicha presentación, sino también a reprogramar dos compromisos del fútbol colombiano: los clásicos capitalinos tanto femenino como masculino.

La Dimayor trabajó rápidamente en la nueva fecha para el partido de la liga femenina y ya acordaron una fecha, e incluso, un nuevo estadio.

En horas de la tarde de este sábado 9 de agosto, día en que originalmente se iba a desarrollar el partido de Santa Fe vs Millonarios por la fecha 2 de los cuadrangulares de la liga femenina, Dimayor presentó la nueva fecha en que se enfrentarán los equipos de Bogotá:

De esta manera, Santa Fe tendrá que jugar contra Millonarios el próximo lunes 18 de agosto a partir de las 4:00 de la tarde, en el Estadio Metropolitano de Techo. Conforme a la información que expresó Dimayor, el cambio de escenario no tiene que ver con la seguridad, sino con la disposición de los estadios.

El comunicado expresa lo siguiente: “La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR informa que, debido al aplazamiento del clásico capitalino femenino entre Independiente Santa Fe y Millonarios FC correspondiente a la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2025, y a la disponibilidad de estadios, se realizaron los siguientes ajustes en la programación".

Cabe resaltar que este partido contará con la transmisión de Señal Colombia.

¿Cómo queda el calendario de Santa Fe y Millonarios en la liga femenina?

En este orden de ideas, Santa Fe jugará la tercera fecha en El Campín contra América el miércoles 13 de agosto a las 4:00 p.m., luego será el partido contra Millonarios y la cuarta fecha será nuevamente contra América, ahora en Cali, el jueves 21 de agosto.

Por su parte, Millonarios jugará el jueves 14 de agosto contra Atlético Nacional en el Estadio de Techo. Cuatro días después se medirá a Santa Fe y también el 21 de agosto disputará la cuarta fecha, pero será en el Atanasio Girardot a las 5:00 de la tarde.