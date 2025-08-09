“Pronto nos daremos duro”, Andrés Llinás le respondió a Jorman Campuzano el mensaje tras su lesión

Andrés Llinás sufrió una escalofriante lesión durante el partido que enfrentó a Millonarios contra Deportivo Cali y que finalizó igualado a tres goles.

El parte médico de Millonarios indicó que su capitán sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda, con afectación en el peroné. Se realizará intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación y se estima que estará por fuera de las canchas entre 3 y cuatro meses.

Entonces los mensajes de apoyo no se hicieron esperar, uno de ellos, lo envió Jorman Campuzano, el mediocampista de Atlético Nacional, que demostró que la rivalidad se queda en la cancha.

Varios futbolistas dijeron presente para saludar a Andrés Llinás en este difícil momento, la mayoría fueron sus compañeros en Millonarios, pero también aparecieron futbolistas de equipos rivales como Hugo Rodallega o Jorman Campuzano.

El capitán de Santa Fe le escribió: “Pronta recuperación Andrés, Dios te bendiga”, a lo que Llinás respondió: “Gracias por tus palabras goleador, que la rivalidad quede en la cancha. Ninguna pasión justifica perder una vida. Cuidémonos entre todos”.

Por su parte, Jorman Campuzano le dejó el siguiente mensaje: “Mucha fuerza mono, espero todo salga bien y verte de nuevo en las canchas”. Entonces Llinás demostró la buena relación que tienen y le agradeció por el saludo, no sin dejarle claro que volverá más fuerte para nuevamente ‘darse duro’ en los clásicos de Millonarios vs Atlético Nacional: “Pronto nos daremos duro en las canchas, gracias amigo”.

¿Cómo está Guillermo de Amores?

En el mismo partido contra Deportivo Cali, el guardameta Guillermo de Amores, quien estaba debutando con el cuadro ‘Embajador’ estrelló su cabeza con un palo mientras intentaba evitar el tercer gol del visitante.

Tan fuerte resultó que el golpe que Diego Novoa tuvo que sustituirlo, mientras él era llevado al hospital, donde le realizaron una tomografía axial computarizada.

Afortunadamente, los resultados no encontraron nada extraño, pero el jugador sigue bajo observación por precaución.