“Estaba totalmente frío”: el doloroso testimonio de la familia de Sergio Blanco, tras su muerte en el Movistar Arena

Lo que prometía ser una noche de fiesta y música terminó convirtiéndose en una escena de terror en Bogotá. El miércoles 6 de agosto, durante un evento de la agrupación argentina Damas Gratis en el Movistar Arena, estallaron violentos enfrentamientos que dejaron un saldo lamentable: múltiples heridos y la muerte de Sergio Blanco, un joven hincha de Santa Fe de 30 años.

El fallecido, reconocido por su vinculación con la barra Guardia Albirroja Sur, no alcanzó a ingresar al recinto cuando comenzó el caos. Así lo relató su hermana, Mónica Blanco, quien denunció que su hermano fue víctima de una cadena de violencia y negligencia que terminó arrebatándole la vida.

Según el testimonio entregado a Citytv, la presencia de grupos de hinchas de Millonarios armados dentro y fuera del lugar generó pánico entre los asistentes. “Cuando ellos iban a ingresar, había demasiado hincha de Millonarios con armas”, explicó Mónica. Sergio, acompañado por un grupo de amigas, intentó huir del lugar tras los disturbios. “Ellos trataron de defenderse con piedras, pero eran demasiados, entonces salieron a correr”.

Mientras escapaban, lograron cruzar la calle. Una de las amigas de Sergio logró ubicarse en un lugar seguro, pero él no tuvo la misma suerte. Una camioneta que circulaba a alta velocidad lo atropelló y luego se dio a la fuga. El impacto fue letal. “Cuando nosotros llegamos, mi hermano prácticamente estaba muerto, porque yo lo toqué y estaba totalmente frío”, relató su hermana, visiblemente afectada.

Acusaciones por omisión de socorro

Mónica Blanco también señaló presunta inacción de las autoridades que estaban en la zona. “La Policía pudo llevarlo en 8 minutos a un hospital, pero ellos decidieron esperar 40 minutos a que llegaran tres ambulancias”, denunció. La familia cuestionó además la falta de una ambulancia en el recinto, pese a que los protocolos de eventos masivos así lo exigen: “Se supone que debería tener una ambulancia por el tema de protocolos de seguridad”.

Exigen justicia

Hasta el momento, el conductor del vehículo involucrado en el atropello no ha sido identificado ni detenido. La familia Blanco pide que se esclarezcan los hechos, que se ubique al responsable de la muerte de Sergio y que las autoridades respondan por lo que consideran una cadena de fallas logísticas y de seguridad.

El caso ha abierto nuevamente el debate sobre la organización de eventos masivos en Bogotá, la convivencia entre barras bravas en espacios públicos y la responsabilidad institucional frente a la protección de los asistentes.