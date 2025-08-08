“Era un líder positivo”: los datos que no se sabían de Sergio Blanco, atropellado tras disturbios en Bogotá

los datos que no se sabían de Sergio Blanco, atropellado tras disturbios en Bogotá (redes sociales)

El nombre de Sergio Luis Blanco Quintero ha circulado ampliamente en los últimos días, tras su trágica muerte la noche del 6 de agosto, cuando fue atropellado a las afueras del Movistar Arena en medio del caos desatado por disturbios durante el concierto del grupo argentino Damas Gratis. Aunque su muerte ha estado rodeada de controversia e investigaciones en curso, poco se ha dicho sobre quién era realmente esta víctima.

Aquí cinco datos reveladores sobre su vida, más allá del titular de su fallecimiento:

1. Estudiante de electrónica industrial

Sergio tenía 30 años y había cursado estudios de electrónica industrial en una fundación universitaria ubicada en el sector de El Tintal, el mismo barrio en el que residía. Sus conocidos lo recuerdan como una persona enfocada en su formación y con un interés genuino por la tecnología.

2. Padre y miembro activo de su comunidad

La barra Guardia Albi-Roja Sur lo identificó como un referente del “Parche 10” y parte activa del programa “Aguante Popular Por La Vida” vinculado al Ministerio de Igualdad. En un comunicado oficial, lo describieron como:

“Padre, esposo e hijo que nos abandona en este mundo de manera prematura, dejándonos un vacío irreparable”.

3. No tenía antecedentes judiciales

Pese a su vínculo con la barra brava de Santa Fe, las autoridades confirmaron que Blanco no tenía antecedentes penales.

“Lo describen como un líder positivo que apoyaba personas discapacitadas”, indicó una fuente oficial a El Tiempo.

4. Fue embestido mientras huía del caos

El atropellamiento ocurrió en la calle 63, mientras Sergio intentaba alejarse de las riñas que estallaron entre asistentes. Según las autoridades, el vehículo involucrado sería particular y huyó del lugar.

“Oficialmente está registrado como un accidente de tránsito. La Policía ya está recuperando cámaras de seguridad para ubicar al conductor”, afirmó una fuente cercana al caso.

5. Su cuerpo no ha sido reclamado

Pese a que su identidad ya fue confirmada por Medicina Legal, el cuerpo de Blanco aún no ha sido reclamado, lo que refleja la complejidad emocional y legal que atraviesa su familia.

La barra de Santa Fe ha exigido a las autoridades identificar al responsable del atropellamiento y apoyar a la familia.

“Exigimos que se recauden los videos y se pueda identificar el carro, así como a su conductor para que responda por la muerte de nuestro compañero”, expresó la Guardia Albi-Roja Sur.

El caso de Sergio Blanco no solo dejó un vacío entre quienes lo conocieron, sino también interrogantes sobre la seguridad en eventos masivos y la respuesta institucional frente a emergencias en espacios públicos.