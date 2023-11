¿Efecto Char? Junior tiene una sorpresa para los hinchas y está muy cerca de cerrar a Cantillo

Junior de Barranquilla viene de golear al Deportivo Cali en la segunda fecha de cuadrangulares y le devolvió la ilusión a los hinchas de poder meterse en la final de la Liga BetPlay 2023-2, pero las alegrías podrían no terminar ahí, pues están muy cerca de contratar a Cantillo y los hinchas se llevarían una gran sorpresa.

Rumores apuntan a que Arturo Reyes está ‘en el limbo’ de su puesto como entrenador del Junior y su continuidad dependerá netamente del rendimiento que tengan en los cuadrangulares, pero parece que él se tiene fe y pidió un fichaje clave para que el año entrante sea mucho mejor y el fichaje del mediocampista es pedido expreso del técnico.

Aun así, no todo es color de rosa y los hinchas podrían llevarse una sorpresa, pero no muy grata, pues el futbolista de apellido Cantillo, que está cerca de llegar al ‘tiburón’ no es Víctor, quien supo ser uno de los referentes del equipo barranquillero por varios años, sino que se trata de Fabián.

Fabián Cantillo es un mediocampista de 26 años y curiosamente juega para el Unión Magdalena, equipo que es rival directo del Junior y que se fue al descenso tras su campaña de este segundo semestre.

🚨 #Junior envío ayer a #UniónMagdalena una oferta oficial por Fabián Cantillo (26). El mediocampista ya acordó los términos personales para su llegada y esta semana esperan cerrar la negociación 🔴⚪️🔵



👀 El ‘ciclón’ analiza la propuesta de cesión (un año) con opción de compra pic.twitter.com/QRCh6Q9RcA — Pipe Sierra (@PSierraR) November 20, 2023

Aunque los aficionados del Junior quedaron aburridos al descubrir que no se trata de Víctor, quien actualmente milita en el Corinthians de Brasil, varios sí se mostraron satisfechos porque consideran que es mejor que varios de los jugadores con los que actualmente cuentan:

- “Los hinchas de Junior pidiendo al Cantillo que juega en Brasil y los char nos van a traer es a este…”

- “Yo quería el que está en Brasil”

- “Buen elemento, mejor que los conos que tenemos si es”.