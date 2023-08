Iván Mejía le dio la razón a rival de Luis Díaz durante partido del Liverpool

Luis Díaz fue reemplazado a los 33 minutos en el más reciente partido de Liverpool frente a Newcastle, hecho que no le gustó ‘ni cinco’ y lo demostró con los gestos de su cara. Sin embargo, el polémico periodista Iván Mejía, pese a la molestia del guajiro, le dio la razón a una declaración del entrenador rival.

Vea acá: “Viejos resentidos”: Eligieron al mejor entre Vélez, Mejía, Bonnet y Peláez, pero llovieron críticas

Luis Díaz ha tenido un buen arranque de temporada en 2023/24 y en tres partidos ha participado en dos importantes goles que le han aportado a su equipo en sumar para no alejarse de la punta desde el inicio. No obstante, se vio afectado por la expulsión de su compañero Virgil Van Dijk, pues Jurgen Klopp decidió reemplazar al colombiano por otro defensor.

De todas maneras, ‘Lucho’ es uno de los referentes en ataque, no solamente del Liverpool, sino de la Premier League, por lo cual está siempre en boca de sus rivales, pero la opinión del entrenador esta vez no fue sobre el exdelantero del Junior, sino acerca de una jugada particular que se dio en medio del partido y que tuvo como protagonista a Alisson Becker.

Iván Mejía respaldó los comentarios del técnico del Newcastle.

Le puede interesar: “Voy a volver”: Técnico campeón con América reemplazaría con gusto a Lucas González

Iván Mejía le dio la razón a rival de Luis Díaz:

Eddie Howe es el estratega del Newcastle, pero lejos de criticar al Liverpool y su portero, elogió una particular atajada que le hizo al paraguayo Miguel Almirón y aseguró que: “La atajada de Alisson contra el disparo de Miguel Almiron ha sido la mejor atajada que he visto en mi vida”.

Ante esto, Mejía Álvarez lo halló la razón y confirmó que también le pareció increíble: “De las mejores tapadas que vi en mi larguísima existencia!! Monstruosa!!”.

Vea la atajada de Alisson: