JuanFer posó como modelo y los hinchas del Junior le dijeron sus verdades

La novela de Juan Fernando Quintero, el ‘Bolillo’ Gómez y el Junior, parece no acabar, pues luego de las declaraciones del futbolista, todos los ojos están sobre el entrenador esperando buenos resultados, o si no, su destitución. No obstante, al mediocampista tampoco lo perdonaron tan fácil y esta vez le cantaron la tabla en unas fotos que compartió.

JuanFer no se ha quedado quieto luego de su polémica salida del cuadro ‘tiburón’ y a través de redes sociales lo ha demostrado, pues no fue solamente el ‘mensajito’ que dejó tras la derrota del Junior en la primera fecha de la liga, sino que también aprovecha para mostrar sus nuevos proyectos.

Quintero ha estado muy activo en Instagram, donde ha compartido fotos de sus nuevos compañeros en Rúnico Medellín, que a falta de confirmación oficial, parece ser un restaurante.

De todas maneras, en esta ocasión aprovechó para posar como modelo de su propia tienda de ropa, pero los comentarios de los hinchas del Junior ‘se tomaron’ la publicación y le dijeron de todo por su paso fugaz y decepcionante por el conjunto de Barranquilla.

Los comentarios que le hicieron a JuanFer Quintero:

“Barranquilla te entrego todo, te arropamos, te quisimos hacer sentir importante y nos abandonaste en el momento que más necesitamos, no es justo y no vengo a ofender y si a hablar con respeto, solo quiero saber, por qué”.

“Gozando los 3 mil millones que se llevó de Barranquilla.😂”

“Te saliste del junior, pa vender ropa”.

“Con toda la plata que te robaste en Barranquilla , pecho frío te quedó grande el junior”.

“Ponte pa modelo mejor, jugar en junior te quedó grande :)”